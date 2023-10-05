1.47 مليار درهم عقد من «أدنوك» لمشروع غاز منخفض الانبعاثات في الرويس

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «أدنوك»، ترسية عقد بقيمة تتجاوز 1.47 مليار درهم (أكثر من 400 مليون دولار) على شركة «نوفو بيجنوني إنترناشيونال إس آر إل» التابعة لشركة «بيكر هيوز» لتوريد أنظمة ضغط لتسييل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك لمحطة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الانبعاثات التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة. وتعتمد سلسلة الإنتاج في المشروع على تقنية «بيكر هيوز» الموفرة للطاقة، وتتضمن ضواغط يتم تشغيلها باستخدام محركات كهربائية بسعة 75 ميجاوات.

وستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من ناحية كثافة الانبعاثات الكربونية.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، نائبة رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: «باحتسابه أول منشأة للغاز الطبيعي المسال تعمل بالكهرباء المُنتجة من المصادر النظيفة في الشرق الأوسط، يسهم مشروع الرويس في تعزيز ريادة أدنوك في مجال الغاز الطبيعي المسال، كما يؤكد التزامها خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة والابتكار. ويتماشى هذا المشروع مع أهداف أدنوك المتمثلة في توسعة محفظة أعمالها في مجال الطاقة بتوفير حلول منخفضة الكربون، لتعزيز مكانتها مورّداً عالمياً موثوقاً به للغاز الطبيعي يسهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي».

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