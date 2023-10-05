حمدان بن زايد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات مقصد قادة وخبراء العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مؤتمر ومعرض (أديبك) 2023.

وتفقد سموه في بداية الجولة عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية، واستمع من القائمين على الأجنحة والشركات والمؤسسات العارضة إلى مستجدات جهود التطوير والتحديث في تقنيات الإنتاج في مجالي البترول والغاز، وأهم البرامج والخطط التطويرية، ورؤيتهم لمستقبل الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة. وزار سموه أجنحة شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة النفط البريطانية «بي بي»، وشركة أرامكو السعودية.

كما زار سموه جناح شركة أدنوك، يرافقه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ حيث اطَّلع سموه على جهود «أدنوك» لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت مركزاً لأهم الفعاليات والأحداث، ومقصداً لقادة وخبراء العالم من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية وغيرها، مضيفاً سموه أن احتضان العاصمة أبوظبي مؤتمر ومعرض (أديبك) 2023 يرسخ مكانة الدولة وجهة رئيسية تقود الحوار العالمي حول مستجدات ومستقبل الطاقة وقطاع النفط والغاز ومشتقاته.

وأشاد سموه بدور أدنوك المحوري في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة، مثنياً على جهود كوادرها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وجهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

ومن جهة أخرى زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مؤتمر ومعرض «أديبك 2023»، وتجول سموه في عدد من الأجنحة.وخلال الزيارة تفقد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الجهود الهادفة إلى تسريع خفض الانبعاثات، ودفع عجلة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

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