«أدنوك للإمداد» تناقش توزيعات الربع الثاني 9 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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يناقش مجلس إدارة شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الاثنين المقبل. ويناقش مجلس الإدارة كذلك خلال الاجتماع مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها. وحققت الشركة في النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 1.127 مليار درهم أو 0.15 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنةً بصافي الربح البالغ 264 مليون درهم المسجل في النصف الأول من عام 2022. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4.499 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 62 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

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