4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 4 أسهم وهي «إعمار العقارية» و«أرامكس» و«الخليج للملاحة» و«شعاع كابيتال» على نحو نصف سيولة سوق دبي المالي الإجمالية بنسبة 48 %، في تداولات أمس، بسيولة 353.4 مليون درهم، وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات السوق، مسجلاً سيولة ناهزت 165.7 مليون درهم، ليغلق عند 7.94 دراهم.

وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 4192.29 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.23 %، ليحافظ على رأسماله السوقي فوق 700.5 مليار درهم.

وجاء سهما «أرامكس» و«شعاع كابيتال» في مقدمة ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 11.8 % و4.3 % على التوالي، حيث قفز سهم «أرامكس» بالحد الأقصى خلال الجلسة عند مستوى بلغ 2.53 درهم.

وارتفع في سوق دبي أسهم «الخليج للملاحة» 3.8 %، و«تعاونية الاتحاد» 2.5 %، و«وطنية إنترناشيونال» 1.6 %.

وزاد «دبي التجاري» 1 %، و«مصرف عجمان» 0.9 %، و«تبريد» 0.55 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.55 %.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9823.84 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.15 %، وشهد السوق صعود أسهم «بنك الشارقة» 14.9 % بالحد الأقصى، وزاد «أريد» 11 %، و«الفجيرة لصناعات البناء» 10.5 %، و«الجرافات البحرية» 7.7 %، و«أي دي سي كوربوريشن» 6.5 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 215 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 104.9 ملايين درهم، ليغلق عند 19.8 درهماً.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.77 مليار درهم موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و737.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 566.76 مليون سهم عبر تنفيذ 25.4 ألف صفقة.

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