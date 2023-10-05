«دبي للتأمين» تشتري عقارات بـ65 مليون درهم في «الحبتور سيتي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن صفقة شراء عقارات عبارة عن وحدات سكنية مملوكة من طرف ذي علاقة بهدف الاستثمار، وتقع العقارات المستهدفة في الحبتور سيتي - برج ميرا، وهي عبارة عن 17 وحدة سكنية جاهزة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليون درهم، تسدد على دفعات.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أشارت الشركة إلى أن الصفقة خاضعة لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية للشركة، موضحة أن نسبة الصفقة أو التعامل من رأس مال الشركة تبلغ %56.

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