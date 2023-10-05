«فينتك سيرج 2023» تنطلق في دبي هاربر 16 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق «فينتك سيرج 2023»، الفعالية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، في 16 أكتوبر وتستمر حتى 18 أكتوبر في دبي هاربر. وبالتزامن مع معرض «إكسباند نورث ستار»، و«فوتر بلوكشين ساميت»، تعد «فينتك سيرج 2023» منصة مثالية لتطوير وتعزيز النظام البيئي بالتكنولوجيا المالية، وتعقد الفعالية في إطار فعاليات نسخة هذا العام من «جيتكس جلوبال»، وبمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة من 25 دولة.

وبعد التحولات غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية للتكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة، يتوقع أن تشهد نمواً سنوياً مركباً (CAGR) بنسبة 17.2% بين سنتي 2022 و2030، لتصل بحلول سنة 2030 إلى 949 مليار دولار، الأمر الذي تعززه التكنولوجيا الرقمية الناشئة، والتغيرات في سلوكات المستهلكين، وخدمات الأموال التي تقدمها المؤسسات المالية غير المصرفية وزيادة الاستثمارات، ولا سيما أن الشركات الناشئة تسهم اليوم في تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

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