مجلس القيادات في «مالية عجمان» يبحث الخطط التطويرية

المصدر: عجمان - وام

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ترأس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في عجمان اجتماع مجلس قيادات الدائرة الدوري الثاني لعام 2023 الذي عقد في مقر الدائرة، بحضور مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة، وعدد من المسؤولين فيها، وذلك بهدف استعراض تقارير الأداء وأهم الإنجازات ومناقشة الخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء والتميُز.

واستعرض المجلس الأداء المالي للنصف الأول من العام الجاري، واطلع على تقارير أداء المشاريع والمبادرات ونتائج المؤشرات الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة تقرير المخاطر المؤسسية ومراجعة سياسة إدارة المخاطر المتبعة في الدائرة حرصاً من الدائرة على رصد المخاطر المستقبلية لضمان التعامل معها باستباقية ومرونة.

كما اطلع الاجتماع على تفاصيل إعداد الخطة الاستراتيجية 2030 لدائرة المالية بما يسهم في تطوير مسيرة الإنجاز وتحقيق رؤيتها المتمثلة في بناء منظومة مالية حكومية رائدة تمكن إمارة عجمان من تعزيز تنافسيتها، ويصب في إطار دعم تحقيق أجندة الإمارة ورؤية الإمارات 2071.

وفي ختام الاجتماع، كرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أعضاء فريق العمل الذي أشرف على تنظيم وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي أطلقتها دائرة المالية في عجمان ضمن برنامج «صيفنا سعادة 2023»، تقديراً لجهودهم التي أثمرت حصد الدائرة ثلاث جوائز مميزة في ختام البرنامج.

كما كرم فرق العمل التي كان لجهودها دور متميز في إنجاز تجديد شهادات المواصفات العالمية الخاصة بالدائرة والمعتمدة من منظمة المواصفات والمعايير الدولية «ISO».

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