«إندافا» العالمية تتوسع في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الحلول والاستشارات التكنولوجية (إندافا)، التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد، بهدف توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات، وهي تخطط الآن لزيادة عدد كوادرها المتواجدة حالياً في مكاتبها في مدينة دبي للإنترنت ونقل إدارتها العليا والفرق الفنية التابعة لها إلى الدولة.

ولدى الشركة المدرجة في بورصة نيويورك (تحت رمز DAVA)، قوى عاملة عالمية تزيد على 12 ألف موظف، وتمتلك حضوراً في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، مع تمركز أهم مواردها التكنولوجية والبرمجية في أوروبا الشرقية، حيث يعتبر كادرها مزوداً عالمياً للتحول الرقمي والتطوير السريع وخدمات الأتمتة الذكية، مما يوفر جسراً تكنولوجياً يمكن الشركات والحكومات من تحقيق طموحاتها على المدى البعيد، سواءً من خلال تحويل البنى التحتية القديمة، أو تطوير منصات حيوية جديدة، أو طرح أفكار منتجات أو خدمات جديدة، وبفضل سجلها القوي في حلول الدفع والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة، تتطلع الشركة إلى الاستفادة من أوجه التكامل المتاحة بين خدماتها وأجندات التنويع الاقتصادي للحكومات في مختلف دول منطقة الخليج.

إنجاز

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تشكل الشراكة مع مزودة الحلول التكنولوجية العالمية (إندافا) إنجازاً مهماً لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

حيث إن توسعها في دولة الإمارات سينعكس إيجاباً على دعم الرؤية الاقتصادية ضمن مسارات مركزية ثلاثة هي تمكين التحول الرقمي للشركات والإدارات الحكومية في دولة الإمارات؛ وتعزيز نمو وتطور منظومتنا من التقنيات المتقدمة ومجتمع المبادرة الذي يتوسع باستمرار؛ وتوفير منتج مطلوب بكثافة يمكنه تسريع صادراتنا من الخدمات. إن هذا الإعلان يعتبر خطوة إيجابية جديدة لدولة الإمارات، ونتطلع إلى رؤية تأثير الأفكار والابتكارات للشركة العالمية المزودة لحلول التكنولوجيا على الاقتصاد المحلي».

فرص

قال جون كوتريل، الرئيس التنفيذي لشركة إندافا: «إن الفرص المتاحة للشركة وخدماتها في دولة الإمارات والشرق الأوسط تستوجب ضرورة وجود بصمة أوسع للشركة.

كما أننا ندرك وتيرة التغيير الذي تشهده اقتصادات منطقة الخليج حالياً، حيث تسرع الرؤى الحكومية جهود التنويع والتحول الرقمي في وقت تستعد فيه لمواجهة تحديات المشهد المتطور باستمرار. ونحن نؤمن بقدرة مجموعة خدمات «إندافا» على تأدية دور ضمن ذلك التحول إلى جانب تقديم فكرنا الاستراتيجي وبحث الشراكات على المدى البعيد.

كما ندعم تطوير المنظومة المحلية، حيث تسعى دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. هذا وقد فتحت مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباب أمام الشركة لبناء حضور أكبر لها في دولة الإمارات، ونتطلع إلى إبراز قدراتنا في السوق المحلية ثم الإقليمية».

وقال ديفيد بوست، المدير العام لشركة إندافا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعتبر دبي أساساً مثالياً للتوسع الإقليمي في دولة الإمارات، حيث نشهد فرصاً مذهلة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقود دولة الإمارات مسيرة عظيمة نحو التحول الرقمي.

ويسعدنا أن نكون جزءاً منها، كما أننا نؤمن بأن الحضور الأقوى والأعمق في هذا السوق يمكنه أن يساعد في تطوير الاستراتيجيات والمواهب المحلية، وتمكيننا من المساهمة بشكل كامل في ذلك. لقد بدأنا سابقاً التعاون مع العديد من العملاء في الإمارات وندرك حجم الطموح في دولة الإمارات الذي يتوازى بشكل كبير مع طموحاتنا».

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