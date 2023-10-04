دبي الأولى إقليمياً للعمل في مجال التقنية

المصدر: دبي - سيد صالح

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صُنفت دبي في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والـ15 على مستوى العالم، في قائمة أفضل مدن العالم للعمل في مجال التقنية، والتي صدرت عن شركة «كلاود زيرو» الأمريكية المتخصصة في تقنية السحب الحوسبية.

واستندت الشركة في تصنيف المدن في القائمة إلى مجموعة من عوامل التقييم الجوهرية، كالعدد الإجمالي للوظائف المتاحة في قطاع التقنية ومتوسطات الرواتب التي يتقاضاها العاملون في هذه الوظائف بكل مدينة، وعدد الشركات المتخصصة في التقنية في كل مدينة، وسرعة شبكة الإنترنت ذات نطاق الترددات العريض، فضلاً عن مجموعة من عوامل التقييم الأخرى المتعلقة بإيجارات المساكن في كل مدينة.

ونالت دبي المركز الأول إقليمياً والـ15 عالمياً في القائمة بعدما بلغ العدد الإجمالي للوظائف المُتاحة في قطاع التقنية بها 983 وظيفة، وبلغت متوسطات رواتب هذه الوظائف في دبي 70241 دولاراً، فيما بلغ العدد الإجمالي للشركات المتخصصة في التقنية في المدينة 2373 شركة. وبلغ متوسط سرعة شبكة الإنترنت ذات نطاق الترددات العريض في دبي 238.28 ميجابت في الثانية.

وتفوقت دبي على المدن الكندية والأسترالية والألمانية كافة وتفوقت كذلك على المدن السويسرية كافة عدا زيوريخ. وكانت صدارة القائمة من نصيب واشنطن العاصمة، فيما حلّت طوكيو ثانية، وجاءت نيويورك ثالثة وجاءت دالاس، وهونغ كونغ، وزيوريخ، وكوبنهاغن، وساوباولو، وسول، ولندن، وباريس، وبانكوك، في المراكز من الثالث إلى الــ13، على التوالي.

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