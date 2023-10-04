وزير الطاقة يزور مجلس شباب أديبك ويتفقد الأجنحة المشاركة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تواصلت أمس فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2023» في أبوظبي لليوم الثالث على التوالي، وسط مشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين.

وقام معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بجولة تفقد خلالها الأجنحة المشاركة في المعرض، واستمع معاليه إلى عدد من شباب الإمارات المشاركين في مجلس شباب أديبك العالمي.

وناقشهم في بعض آرائهم، وشاركهم مقترحاتهم بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة، وكيفية تقليل الانبعاثات الكربونية وما تعلموه على مدار الأيام الماضية من خلال مشاركتهم في مجلس الشباب كجزء من التزام «أديبك» بإعداد وإلهام الجيل القادم لتشكيل وقيادة قطاع الطاقة لصناعة مستقبل طاقة أكثر استدامة.

1000 طالب

وقالت ريم البوعينين مدير المسؤولية المجتمعية في «أدنوك» – لـ«البيان» على هامش استقبال معالي سهيل المزروعي بمجلس شباب أديبك –: نستهدف استقبال 1000 طالب على مدار 4 أيام في معرض ومؤتمر «أديبك 2023» من مختلف المدارس على مستوى الدولة، واستقبلنا اليوم نحو 250 طالباً قاموا بجولة داخل جناح شباب أديبك، للتعريف ببرامج المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالتعليم. و

قالت نهدف إلى توعية الطلاب بأهمية الاستدامة، دراسة برامج التكنولوجيا المتخصصة والعلوم والرياضيات والهندسة والتركيز على هذه البرامج استعداداً لوظائف المستقبل. وأكدت أنه خلال برنامج شباب أديبك يتعرف الطلاب على الحلول الطبيعية للاستدامة، وكذلك تعريفهم بالمشاريع التي تبنتها «أدنوك» ومنها مشروع زراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030.

حيث قامت في عام 2022 بنثر 200 ألف بذرة من أشجار القرم باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار بهدف زراعة 2.5 مليون شتلة من أشجار القرم على مدى 3 سنوات.

وقالت: نسعى لكي يكون الطلاب جزءاً من المشروع، ولدينا نحو 800 طالب متطوع يشاركون معنا في تجميع البذور وزراعتها، و300 موظف مع أسرهم يشاركون كذلك في المشروع. وأشارت إلى أن الطلاب يتعرفون إلى رحلة الإمارات إلى الاستدامة، حيث نشرح للطلاب رحلة الدولة إلى «كوب 28» وأهمية المؤتمر وأهدافه ودور الإمارات من البداية وحتى نجاحنا في استضافة المؤتمر.

160 ورشة

وأكدت هنادي عليوات مديرة المشاريع في شركة «دي إم جي إيفنتس»، المنظمة لمعرض «أديبك 2023»، أن شباب «أديبك» النسخة الـ11 تستضيف 1000 طالب من 40 مدرسة، حيث يركز البرنامج هذا العام على الهيدروجين الأخضر وتحول الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأوضحت أن البرنامج يتضمن نحو 160 ورشة عمل على مدار 4 أيام، يتم تقسيمها على 10 مناطق ضمن جناح الشباب. وأشارت إلى أنه يتم تدريب الشباب على زيارة الأجنحة بالمعرض والتواصل مع العارضين والاطلاع على الحلول المقدمة منهم لمشكلات البيئة مثل خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها.

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