تعاونية «الإمارات للإسكان والتطوير العقاري» تفتح باب الاكتتاب للمواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأ اليوم الاكتتاب في أسهم رأسمال تعاونية «الإمارات للإسكان والتطوير العقاري»، حيث يتاح لمواطني الإمارات فقط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمته تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري في أبوظبي.

وقال فيصل علي موسى، رئيس الهيئة التأسيسية: «يتكون رأس المال التأسيسي من 25 مليون درهم، وهي عبارة عن 250 ألف سهم، بواقع 100 درهم لكل سهم، وقد اكتتب المؤسسون وهم 19 شخصاً بـ 23750 سهماً، قيمتها 2,375,000 درهم، وسيتم الاكتتاب على أسهم التأسيس المتبقية البالغة 226250 سهماً، وقيمتها 22,625,000 درهم».

وأشار إلى أن تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري تقوم بتطوير وإنشاء الفلل والبنايات والمجمعات السكنية والمرافق التجارية برأسمال تأسيسي قدره 25 مليون درهم.

وأضاف: "تهدف التعاونية إلى المساهمة في بناء المساكن على الأراضي الممنوحة للمواطنين من قبل الحكومة بأفضل تكلفة، وتوفير الشقق والفلل والوحدات السكنية والتجارية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، والمساهمة في توفير فرص استثمارية عقارية مجدية للمواطنين، وابتكار نموذج وكيان رائد في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب تطوير مجمعات عمرانية متميزة تكون نموذجاً يحتذى في القطاع العقاري".

وتتمثل الخدمات، التي تقدمها التعاونية لأعضائها في بناء التعاونية للفلل السكنية الخاصة بأعضائها، والمقامة على أراض منحة أو أراض مملوكة للأعضاء، وتطوير التعاونية لمشاريع عقارية تجارية وسكنية وتوزيعها على الأعضاء، وقيام التعاونية بإدارة وتأجير وصيانة البنايات والشقق والفلل والوحدات التجارية الخاصة بالأعضاء، والسعي على إيجاد الأراضي السكنية اللازمة، وتقسيمها لإقامة مساكن عليها للأعضاء.

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