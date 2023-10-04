حرة مطارات أبوظبي تتعاون مع «مصدر» على تقديم فرص النمو الجديدة للشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لمطارات أبوظبي، التوصل إلى علاقة تعاون جديدة مع نظيرتها في مدينة مصدر، مجمع الأعمال المزدهر ومركز الاستدامة داخل مدينة مصدر.

وستعمل الاتفاقية الجديدة على تعزيز الخدمات العقارية واللوجستية الشاملة المقدمة للشركات.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستحظى الشركات الموصى بها من قبل المنطقة الحرة في مدينة مصدر، وخاصة تلك التي ترغب في ممارسة عملياتها داخل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، بفرصة استئجار المستودعات والمساحات للأنشطة الصناعية.

وباحتسابها شريكاً لوجستياً وفق أرقى المستويات العالمية، ستوفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي أيضاً تراخيص فروع المنطقة الحرة من دون أي تكلفات مرتبطة بالتسجيل والترخيص لجميع الشركات التي ستعمل من المناطق اللوجستية والصناعية في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، فضلاً عن حصولها على الخدمات المتميزة والحوافز الأخرى، كما ستحصل على تراخيص في المنطقتين الحرتين والاستفادة منهما في مختلف عملياتها.



وستؤدي الجهود المشتركة للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي والمنطقة الحرة في مدينة مصدر إلى تحسين أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مختلف المناطق الحرة في أبوظبي، وتنمية منظومتها في الإمارة.

وأكد الطرفان تعاونهما عبر مذكرة تفاهم تم توقيعها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) في أبوظبي، أكبر حدث للطاقة في العالم.

وقالت مورين بانرمان، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي:

«يسعدنا العمل مع المنطقة الحرة في مدينة مصدر. ولأن العقارات تعد عنصراً أساسياً في عمليات المنطقة الحرة، نرجو أن تحقق هذه الاتفاقية المزيد من الفرص لتعزيز الخدمات بفضل جهودنا المشتركة. وبعلاقة التعاون التي تجمع بيننا، يمكننا ترجمة رؤانا المشتركة لتعزيز تكامل الأعمال داخل منظومة المناطق الحرة، بما يعود بالمزيد من النفع على الشركات، وتوفير الخدمات اللوجستية الشاملة لها».

وقال محمود الحوسني، المدير التنفيذي للخدمات المالية والإسناد في مدينة مصدر: ستؤدي هذه الاتفاقية إلى تحقيق توسع مهم لمنظومتنا الحالية، ولا سيما أنها تتيح أيضاً فرصة رائعة لأكثر من ألف شركة تعمل في منطقتنا الحرة، من ناحية إتاحة الخيار لها للعمل داخل مجمع أعمال آخر، والاستفادة من المساحات المتاحة للمستودعات والأنشطة الصناعية التي لا تبعد سوى دقائق معدودة فقط من مكاتبها الحالية.

ويسعدنا أن نرى مفعول هذه الاتفاقية عبر إحدى الشركات الناشئة التي قمنا بالاستثمار فيها عبر ذراعنا الاستثمارية ذا كاتاليست. شركة فولتس بدأت التصنيع في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي ولا يسعنا الانتظار لرؤيتها تتوسع وتزدهر أكثر في مجال تخزين الطاقة النظيفة.

وتوفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مجموعة متنوعة من المستودعات والخدمات العقارية في مواقع مختلفة ضمن ثلاثة مطارات، وهي: مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص. وتقع أكبرها داخل المجمع اللوجستي قرب المنطقة الحرة لمدينة مصدر، وستعمل على تعزيز التعاون بين الطرفين.

وتعد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي وجهة شاملة تمتاز بالحيوية والجاذبية للشركات الدولية. وباحتسابها مركز أعمال بمواصفات استثنائية في قلب أبوظبي، توفر المنطقة منصات فريدة للتنمية المستدامة والنجاح، وتساعد الشركاء على تحقيق الازدهار والعمل في قلب المشهد الاستثماري للإمارة، تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

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