فريق العمل الإماراتي الإندونيسي للطاقة يبحث فرص التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد فريق العمل الإماراتي الإندونيسي المعني بالتعاون في الطاقة، اجتماعه الأول في السفارة الإندونيسية بأبوظبي على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023».

وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجال التجاري والاستثماري والعلمي والتقني في القطاع، حيث تم مناقشة عدد من المشاريع الجديدة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والموارد المعدنية.

ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومن الجانب الإندونيسي تريهاريو سويسيلو، الموظف الخاص لوزير الطاقة والثروة المعدنية للبنية التحتية وتسريع الاستثمار، بحضور المعنيين من الجانبين وممثلين عن القطاع الخاص.

ويأتي الاجتماع بمثابة متابعة لإعلان النوايا المشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية، في مجال الطاقة.

وقال المهندس شريف العلماء: «إننا في الإمارات ننظر إلى التعاون المشترك مع إندونيسيا ببالغ الأهمية، لدوره في تحقيق مستهدفاتنا للمستقبل، ودعم توجهات البلدين الصديقين في قطاع الطاقة، لذلك أدعو جميع الأطراف إلى تعزيز العمل للنهوض بالعلاقات الثنائية في مجال الطاقة، والمجالات ذات الأهمية الإستراتيجية للجانبين».

وأضاف: «يأتي تشكيل فريق العمل المشترك تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الإندونيسية، وتعزيزاً للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

حيث تعمل الإمارات على تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة وزيادة كفاءة استخدامها في القطاعات عالية الكثافة، ونطمح أن تصبح الإمارات من الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031».

وفي كلمته، قال تريهاريو سويسيلو: «يمثل اليوم بداية رحلة واعدة نحو دعم قطاع الطاقة، وإن إندونيسيا والإمارات شريكان استراتيجيان في صناعة النفط والغاز، وإنه مع ظهور التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ وأمن الطاقة، توجب على البلدين توسيع تعاونهما في مجال الطاقة».

وأكد حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، حرص بلاده على بناء تعاون أقوى مع الإمارات في الطاقة المتجددة، وهو التزام يعكس حرص البلدين على تحقيق مستقبل مستدام.

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