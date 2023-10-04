«لوتاه للوقود الحيوي» تبرم شراكة مع «ديسل» السويسرية في «أديبك»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ديسل السويسرية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة في الصناعات الكيميائية.

جاء ذلك في مشاركة الشركتين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023). وأعلنت الشركتان شراكة استراتيجية لإطلاق مشروع مشترك في الفترة المقبلة وتشكل الاتفاقية أساساً للاستفادة من القدرات والخبرات المبتكرة في القطاع الصناعي لشركة ديسل السويسرية، والقدرات الصناعية المتطورة لشركة لوتاه للوقود الحيوي من أجل إحداث تأثير إيجابي في قطاع الطاقة. وقال يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»:

«نستهدف تسريع تطوير وتبني التقنيات المتطورة للوقود الحيوي والطاقة الخضراء، وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المستدامة وتمثل الشراكة مع شركة ديسل خطوة مهمة في تعزيز مهمتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في إنتاج وقود حيوي عالي الجودة ومنخفض الكربون، وهو ما يسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير».

الاستدامة

وأكد يوسف بن سعيد لوتاه – لـ«البيان» - أن شركة لوتاه للوقود الحيوي بدأت في دبي في سنة 2010 في ظروف صعبة، وبفضل دعم حكومة دبي بكثير من المبادرات نجحنا في الاستمرار، فبدأت الشركة إعادة تدوير زيوت الطهي المستخدمة واستخدامها في إنتاج الوقود النظيف، وما كنا ننادي به قبل 15 عاماً العالم كله يتحدث عنه اليوم.

مشيراً إلى أن الإمارات سوف تستضيف «كوب 28» والعالم يتحدث عن الاستدامة. وأضاف إن سياسة الاقتصاد الدائري في الإمارات تعد إطاراً شاملاً لتحديد نهج البلاد لتحقيق الحوكمة المستدامة والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، إذ تهدف إلى خلق تكافل صناعي وتتعاون الشركات في قطاعات مختلفة لمشاركة الموارد لتطوير منتجات وخدمات دائرية.

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية الأخيرة في قطاع الطاقة تقوم بدور حاسم في دعم صناعة إعادة التدوير. وأضاف إن مبادرات الإمارات تهدف إلى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة. وأشار إلى ضرورة أن يتم تقديم لوائح وسياسات إلزامية تعزز استخدام الطاقة المتجددة والوقود البديل.

وعن الشراكة الاستراتيجية مع الشركة السويسرية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي» أن شركة ديسل تتمتع بخبرات واسعة في تطوير حلول مبتكرة للصناعات الكيميائية، الأمر الذي يسهم في إثراء هذه الشراكة بخبراتها الواسعة.

وسوف تسهم خبراتها في ابتكار حلول متخصصة لقطاع الطاقة بدور محوري في تحسين إنتاج الوقود الحيوي ومركبات الجلسرين، وتحسين المنتجات المبتكرة وحلول الطاقة المستدامة. ولدينا ثقة بأن تعاوننا سيسهم في تطوير قطاع الطاقة البديلة، بما يصب في مصلحة العالم والأجيال القادمة.

حلول مبتكرة

وأعرب جوليان ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة ديسل، عن سروره بالشراكة، وقال: «يتماشى هذا التعاون مع التزامنا تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الطاقة والصناعات الكيماوية.

ونهدف إلى تسريع الانتقال إلى منظومة أعمال أكثر استدامة بالجمع بين خبراتنا ومواردنا مع قدرات شركة لوتاه للوقود الحيوي، وتمثل شراكتنا تحالفاً قوياً في السعي لتحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للطاقة عبر الابتكارات التي تقلل التأثير في البيئة، وتدعم تحول الطاقة، وتدفع النمو الاقتصادي».

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