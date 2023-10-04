«سي إي أو وورلد»: «أبوظبي الأول» ضمن أكبر 100 بنك 2023

المصدر: دبي - سيد صالح

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نال «بنك أبوظبي الأول» المركز الـ100 على مستوى العالم من ناحية حجم الأصول، بحسب القائمة الصادرة عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

ورتبت «سي إي أو وورلد» بنوك العالم كافة في القائمة، استناداً إلى مجمل قيمة الأصول المملوكة لكل بنك، حتى الأول من أكتوبر الجاري. وبحسب القائمة، بلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لــ«بنك أبوظبي الأول» 302.22 مليار دولار.

وكانت المراكز الأربعة الأولى في القائمة من نصيب أربعة بنوك صينية، وهي على الترتيب: «البنك الصناعي والتجاري الصيني»، و«بنك الإنشاء الصيني»، و«البنك الزراعي الصيني»، و«بنك الصين»، وبلغت القيم الإجمالية للأصول المملوكة لكل منها على الترتيب: 5.742 تريليونات دولار، 5.016 تريليونات دولار، 4.919 تريليونات دولار، و 4.192 تريليونات دولار.

وكان بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأمريكي أول بنك غير صيني في القائمة، فنال المركز الخامس، وبلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة له 3.665 تريليونات دولار.

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