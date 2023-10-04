«فايف هولدينغز» الفندقية تخطط لطرح أسهمها في دبي

المصدر: دبي - بلومبرغ

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تدرس شركة «فايف هولدينغز»، التي تدير فنادق فاخرة للاحتفالات في الإمارات وسويسرا، طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة دبي خلال عامين تقريباً.

قال رئيس مجلس الإدارة والمؤسس، كبير مولشانداني، في حوار مع تلفزيون بلومبرغ: «نستهدف الطرح العام الأولي لأسهمنا على المدى الطويل. لن نتمكن من عمل ذلك هذا العام بالتأكيد، لكننا نتطلع للاكتتاب خلال 2025».

أضاف مولشنداني أن الشركة باعتبارها علامة تجارية «محلية المنشأ في دبي»، ستستهدف الطرح الأولي داخل الإمارة. وتابع «ربما ندرس احتمال الاكتتاب في لندن أيضاً، لكني أعتقد أنه نظراً للطريقة التي تنمو بها أسواق رأس المال في دبي، ربما يقتصر الأمر على الإدراج داخل الإمارة».

تملك «فايف» أحد أكبر فنادق الحفلات في دبي، وحصلت الشركة أخيراً على أعلى تصنيف متوافق مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، تمهيداً لبيع سندات خضراء لأول مرة. كما بدأت هذا العام في تقديم حفلات على متن طائرة خاصة تتسع لـ16 راكباً مقابل 14 ألف دولار في الساعة.

وتنضم الشركة بذلك إلى عدد من الشركات الخاصة التي تستعد للإدراج في الإمارات، حيث تشهد البلاد طفرة اكتتابات عامة أولية منذ أواخر عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وحملة الخصخصة الحكومية. مع ذلك، تصدرت كيانات كبيرة في الدولة مشهد نشاط الإدراج.

من بين الشركات الخاصة التي تتطلع للإدراج أيضاً في الإمارات، شركة «أدفانسد إنهليشن رتشولز»، ومجموعة «دوبيزل»، التي تدير مواقع الإعلانات المبوبة وتتمتع بشعبية كبيرة بين المغتربين، حسبما نشرت «بلومبرغ نيوز».

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