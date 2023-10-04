"ناسداك دبي" تشهد إدراج أول سندات خضراء بـ 350 مليون دولار من "فايف القابضة"

المصدر: دبي - البيان

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رحبت ناسداك دبي، بإدراج أول سندات خضراء بقيمة 350 مليون دولار من شركة «فايف القابضة»، الرائدة في مجال الضيافة والتطوير العقاري الفاخر ومقرها دبي. يمثل هذا الإدراج خطوة هامة لشركة «فايف القابضة»، كما يمثّل أول إدراج لها في أسواق المال.

وتواصل ناسداك دبي، ريادتها في إنشاء منظومة شاملة تدعم التمويل المستدام، حيث يعزز إدراج السندات الخضراء من «فايف القابضة» القيمة الإجمالية للسندات وإدراجات الصكوك المصنفة بحسب مبادئ التمويل المستدام في ناسداك دبي، لتصل إلى 26.7 مليار دولار، ويساهم في إجمالي قيمة الديون المدرجة في البورصة البالغة 118.34 مليار دولار.

وتبلغ قيمة السندات الخضراء التي أصدرتها «فايف القابضة» 350 مليون دولار، بعائد يصل إلى 9.375%، وتُستَحق في العام 2028. ويؤكد هذا الإدراج على التزام «فايف القابضة» بالتمويل المستدام ومواصلة قيادتها للممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتعد شركة «فايف القابضة» مثالًا رئيسيًا على جهود دولة الإمارات لتعزيز التمويل المستدام تماشياً مع الجهود الدولية.، كما تلعب بورصة ناسداك دبي دورًا مهمًا في جذب الإدراجات التي تتماشى مع هذه القيم إقليمياً ودولياً.

واحتفالًا بهذا الإنجاز، شارك كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «فايف القابضة»، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، في قرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور الإدارة التنفيذية لمجموعة «فايف» للاحتفال بإصدار الشركة الأول في البورصة المالية الدولية في المنطقة، ما يؤكد على الإنجازات الملموسة للمجموعة.

وقال كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «فايف القابضة»: «أنجزنا عامًا من النجاحات غير المسبوقة في العام 2022، مدفوعًا بتسريع استراتيجياتنا للنمو، والتي حققت نتائج مالية قوية بنسبة نمو وصلت إلى 42%، كما انجزنا خطوات مهمة وعالمية المستوى في مجال الاستدامة بحصولنا على (تصنيف»A«لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة ISS). وندرك في»فايف القابضة«أن إيجاد القيمة لأصحاب المصلحة يعد أمرًا ضروريًا للتنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا نحو تعزيز التزامنا بتحقيق نتائج مالية قوية، والاستجابة في ذات الوقت لاستحقاقات البيئة. وهذا يشكّل ركيزة أساسية لرؤية»فايف القابضة«للاستدامة، والتي تعبّر عن إرثنا الذي يجمع بين الإنجازات المادية المقترنة بتركيزنا الاستراتيجي على الاستدامة.»

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و ناسداك دبي: «يسعدنا أن نرحب بإدراج السندات الخضراء لشركة»فايف القابضة«في بورصة ناسداك دبي، والذي يتوافق مع أولويات الاستدامة ومهمتنا لتعزيز فرص الاستثمار المسؤولة والمؤثرة. كما يؤكد إدراج السندات الخضراء لأول مرة من قبل»فايف القابضة«على مكانة ناسداك دبي كبورصة رائدة للتمويل المستدام في المنطقة. وسنواصل تقديم هذه المنصة للشركات التي تشاركنا التزامنا بالتميز في مجال الحوكمة التمويل المستدام.»

ومن الجدير بالذكر أن «فايف القابضة» هي الشركة الوحيدة في العالم التي حصلت على تصنيف «A» فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن التصنيف العالمي للشركات من مؤسسة ISS. وحصل إطارها للتمويل الأخضر، والذي تم اعتماده من خلال مؤسسة ISS على تصنيفات «متوافقة» و«متسقة» و«إيجابية». ومن اللافت للنظر أن الفنادق التابعة لشركة «فايف القابضة» في دبي هي الأولى في دولة الإمارات التي تحصل على الشهادات لدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، والتي تعكس حصول أصولها على كهرباء متجددة بنسبة 100%، وذلك تماشيًا مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات. كما حصلت ممارسات الحوكمة في «فايف القابضة»، والتي تم تقييمها كجزء من تصنيفها الرائد عالميًا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، على درجة «A+» لمدونة أخلاقيات العمل و«A+» لإجراءات الامتثال، وهو أعلى تصنيف يمكن الوصول له.

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