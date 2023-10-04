18.5 مليار درهم مبيعات دبي من المنازل الفاخرة خلال 9 شهور.. 5.8 مليارات في الربع الثالث

المصدر: دبي - (رويترز)

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ذكر تقرير في قطاع العقارات نشر اليوم الأربعاء أن مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار (3.67 ملايين درهم) أو تزيد في دبي وصل إلى 1.6 مليار دولار (5.8 مليارات درهم) في الربع الثالث ارتفاعاً من 1.13 مليار دولار (4.14 مليارات درهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك في بيان أن القيمة الإجمالية للمبيعات بلغت تقريبا 5 مليارات دولار (18.5 مليار درهم) بين يناير وسبتمبر هذا العام.

وتسعى دبي لاجتذاب الأفراد ورؤوس الأموال لدفع عجلة النمو طويل الأمد في إطار نموذج اقتصادي يركز على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفق رأس المال الأجنبي.

ويحظى مجال العقارات بفترة ازدهار قوية بدعم من طلب روسي في ظل عقوبات متعلقة بالحرب في أوكرانيا وقواعد الإقامة الأقل تشدداً، ويرى محللون هذه المرة أن هناك إجراءات حماية أكثر من تكرار مشكلات عانت منها دبي خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال فيصل دوراني الشريك في نايت فرانك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا فيها «الطلب على المنازل الفاخرة في دبي يظل قوياً كما يظل المعروض أقل من الطلب».

ووصل العدد الإجمالي للمنازل التي تبلغ قيمتها ما يزيد على عشرة ملايين دولار خلال تسعة أشهر حتى سبتمبر لمستوى قياسي هو 277 منزلاً في دبي، وأشارت الشركة إلى أن ذلك يبني على مكانة دبي بين أسواق تلك الصفقات لتتصدر النصف الأول متفوقة على نيويورك وهونج كونج ولندن.

وأشارت الشركة الاستشارية إلى أن تلك الأنشطة هيمن عليها المشترون نقداً.

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