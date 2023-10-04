أدنوك للتوزيع تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتها في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت أدنوك للتوزيع، عن بدء الاعتماد على الوقود الحيوي B20 في تشغيل أسطول الشركة من الشاحنات الثقيلة لنقل الوقود في الإمارات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل الأسطول بمعدّل 15 %.

ويلعب أسطول الشركة دوراً رئيسياً في توفير منتجات الوقود والغاز المُسال للعملاء التجاريين والشركات، وتمثّل المبادرة خطوة جديدة ضمن مسيرة أدنوك للتوزيع لتنفيذ التزامها بتقليص البصمة الكربونية الناتجة عن عمليّاتها، تماشياً مع جهود مجموعة أدنوك لتسريع خططها لخفض الكثافة الكربونية.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «نعلن عن هذه الخطوة ضمن الجهود التي نبذلها للوفاء بالتزامنا بخفض الكثافة الكربونية لعمليّاتنا بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك عبر استخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتنا. ومن خلال اعتماد الوقود الحيوي B20 في عملياتها، تسعى أدنوك للتوزيع إلى اتخاذ خطوات جادّة والمساهمة في تطوير حلول فعّالة لتأمين مستقبل أكثر استدامة. كما تجسّد هذه المبادرة التزامنا بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

جديرٌ بالذكر أنّ عمليّة مزج الوقود الحيوي، الذي يجري إنتاجه من بقايا زيت الطهي، تُنجز في أحدث مصانع الشركة في مدينة زايد بإمارة أبوظبي. وتهدف أدنوك للتوزيع من خلال هذه المبادرة إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقل، والتأكيد على تنفيذ التزامها عبر اتخاذ خطوات عملية لتعزيز استدامة القطاع.

وأعلنت أدنوك للتوزيع في يناير 2023 عن نجاحها في تحويل تمويل قائم بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) إلى تمويل مرتبط بأهداف محددة للاستدامة. وقد التزمت أدنوك للتوزيع بنظام الجزاءات والحوافز المرتبط بمؤشرات الاستدامة. ويشمل ذلك معدّل خفض كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الذي يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة ويعتبر ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة للحصول على التمويل المستدام.

وفي هذا الإطار، تعمل أدنوك للتوزيع على تطوير حلول مبتكرة لخدمة قطاع التنقل، بما في ذلك مواصلة جهود توفير نقاط شحن المركبات الكهربائية عبر شبكة محطّات الخدمة التابعة للشركة، والمتوفّرة حالياً من خلال 38 محطة خدمة أدنوك في جميع أنحاء الدولة. كما أعلنت أدنوك للتوزيع في وقت سابق عن إطلاق «E2GO» بالشراكة مع شركة «طاقة»، بهدف إنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.

وتوفر أدنوك للتوزيع أيضاً عبر شبكة محطاتها في الإمارات خيارات بديلة للوقود تشمل الغاز الطبيعي المضغوط. إضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة في العام 2022 سلسلة زيوت «فويجر» الخضراء، وهي زيوت تشحيم بديلة مخصّصة لمحركات البنزين والديزل ومصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%، وذلك تماشياً مع توجّه الشركة لتعزيز تنوُّع منتجاتها وتقديم المزيد من الخيارات المستدامة والصديقة للبيئة استجابةً لاحتياجات العملاء المتغيّرة.

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