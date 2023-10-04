«الإمارات دبي الوطني» يطلق سندات خضراء لأجل 5 سنوات بـ 750 مليون دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني بصدد جمع 750 مليون دولار من أول سندات خضراء يصدرها. ووفقاً للوثيقة، فقد جرى تحديد سعر الإصدار عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي أعلنه البنك في وقت سابق عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بعد أن تجاوزت الطلبات التي تلقاها 1.90 مليار دولار. يأتي الإصدار.

وهو لسندات خضراء مقومة بالدولار وغير مضمونة لأجل خمس سنوات، ضمن برنامج للبنك بقيمة 20 مليار دولار للسندات الدولية متوسطة الأجل.

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