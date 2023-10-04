3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 262 مبايعة بقيمة 772.57 مليون درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 367.67 مليون درهم، و202 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 404.91 ملايين درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 33.28 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 38.3 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

في سياق متصل، سجلت دائرة الأراضي أمس أولى صفقات بيع الوحدات في مشروع نخلة جبل علي التي أطلقتها «نخيل» 18 سبتمبر الماضي. وكان قد تم بيع كل وحدات المرحلة الأولى ضمن 4 سعفات من النخلة، والتي تتضمن فللاً وقطع أراضي خلال ساعات قليلة. وفي ظل هذا الإقبال غير المسبوق، طرحت «نخيل» في 27 سبتمبر الماضي مجموعة محدودة من فلل المرحلة الثانية من وحدات نخلة جبل علي للبيع ضمن سعفتين إضافيتين.

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