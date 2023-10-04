خالد بن محمد: الإمارات قطعت شوطاً مهماً في مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

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زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض «أديبك 2023»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتفقَّد سموّه، في جولته في المعرض، عدداً من الأجنحة المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة، فاطّلع على أحدث التقنيات والحلول الرائدة التي تُسهم في تعزيز جهود العمل المناخي عبر تحوُّل الطاقة وإزالة الكربون، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة.

واستمع سموّه من العارضين إلى شرح موجز عن أبرز المشروعات والمبادرات في مجال الطاقة وأحدث الأفكار والحلول المعنية باستدامتها.

رافق سموّه، في هذه الزيارة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP 28).

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات قطعت شوطاً مهماً في مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، عبر استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال وإطلاقها مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

إضافة إلى إسهامها في طرح الأفكار والمبادرات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً سموّه إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية في العالم لبناء مستقبل مستدام يخدم البشرية جمعاء.

وأشاد سموّه بدور معرض «أديبك» في دعم جهود العمل المناخي، إذ أصبح منصة عالمية لتبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة أحدث التوجُّهات التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لبناء مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة.

وتضمُّ نسخة «أديبك» هذا العام 4 مناطق متخصِّصة تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعات والشراكات في مجال الطاقة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وهي منطقة تسريع الحدِّ من الانبعاثات الكربونية، ومنطقة الأنشطة البحرية واللوجستية، ومنطقة الرقمنة في قطاع الطاقة، ومعرض ومؤتمر الصناعات التحويلية والتصنيع.

وتستمر فعاليات هذا الحدث العالمي، التي تُقام هذا العام تحت شعار «خفض الانبعاثات. أسرع. معاً.» حتى 5 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الشراكات العالمية، وإيجاد الحلول المناسبة لإزالة الكربون، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة. ومن المتوقَّع أن يستقطب المعرض أكثر من 160 ألف زائر من 164 دولة، و2,200 شركة عارضة، ومشاركة 40 وزيراً من مختلف أنحاء العالم في أكبر دورة على الإطلاق.

سموه:

أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية في العالم لبناء مستقبل مستدام يخدم البشرية جمعاء

«أديبك» منصة عالمية لتبادل الأفكار وإيجاد الحلول المناسبة لبناء مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة

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