مصفاة الرويس تحصل على شهادة دولية لإنتاج وقود الطيران المستدام

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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شهد جناح مجموعة «أدنوك» نشاطاً واسعاً خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر «أديبك 2023». وأعلنت «أدنوك» حصول مصفاة الرويس التابعة لها على شهادة دولية لإنتاج وقود الطيران المستدام، ومنحت «أدنوك للغا» «بتروفاك» عقداً بقيمة 2.26 مليار درهم لتشييد وحدات لالتقاط الكربون، فيما أعلنت «أدنوك» و«فيرتيغلوب» بدء التطبيق التجريبي لأول وحدة معيارية لالتقاط الكربون.

وقود الطيران المستدام

أعلنت «أدنوك» حصول مصفاة الرويس التابعة لها على «الشهادة الدولية للاستدامة والكربون» (ISCC) لإنتاج وقود الطيران المستدام، ما يجعلها الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا التقدير الدولي المميز.

. بحصولها على الشهادة الدولية لإنتاج وقود الطائرات المستدام ستتمكن «أدنوك» من تزويد شركات الطيران الدولية في «مطار أبوظبي الدولي» بوقود الطيران المستدام الذي يتم إنتاجه باستخدام زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية يتم مزجها بوقود الطائرات في مصفاة «الرويس».

وقال سلطان البقيشي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتكرير»، بهذه المناسبة: يعد تطوير وقود الطيران المستدام جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة لتوفير وقود منخفض الانبعاثات لعملائها، ضمن التزامها بدعم جهود قطاع الطيران التي تهدف إلى تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام كإحدى الركائز الأساسية لخفض انبعاثات الرحلات الجوية.

وقال أحمد بن ثالث، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتجارة العالمية»: يمثل الحصول على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون تقدماً مهماً في مسيرة «أدنوك» لتحقيق الاستدامة، ويسهم في توفير مجموعة من الفرص الجديدة في دولة الإمارات وخارجها.

ترسية

وأعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة 2.26 مليار درهم على شركة «بتروفاك الإمارات» لتشييد وحدات لالتقاط الكربون في «مصنع حبشان لمعالجة الغاز»، وبنية تحتية من خطوط الأنابيب وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، كجزء من جهود «أدنوك» لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من %65 من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة»، مما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي والصناعي في الدولة.

وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، بهذه المناسبة: تشكل مشاريع التقاط الكربون المتكاملة، مثل «مشروع حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه» مرتكزات أساسية لجهود «أدنوك للغاز» لتحقيق أهدافها في مجال خفض الانبعاثات.

«الالتقاط المباشر للهواء»

وأعلنت «أدنوك» و«أوكسيدنتال»، الاتفاق على إجراء دراسة هندسية أولية مشتركة لبناء أول منشأة لـ«الالتقاط المباشر للهواء» (بقدرة تقاس بالميغا طن) خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الاتفاق أول مشروع يصل إلى مرحلة الجدوى الفنية منذ توقيع الشركتين على اتفاقية تعاون استراتيجي في أغسطس 2023، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: يعطي إعلان اليوم مزيداً من الزخم الإيجابي المستمر للشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أوكسيدنتال»، والتي تهدف للتوسع في استخدام التقنيات الواعدة لإدارة الكربون.

ويجسد الاستثمار المشترك في أول منشأة مقترحة بقدرة تقاس بالميغا طن لـ«الالتقاط المباشر للهواء» يتم إنشاؤها في المنطقة التزام «أدنوك» بالاستفادة من الشراكات والتكنولوجيا الواعدة لتسريع جهودها لخفض الانبعاثات ضمن مساعيها المستمرة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

وقالت فيكي هولوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال»: تؤكد سرعة فريقي «أوكسي»، و«أدنوك» في تطوير خطة الجدوى الاقتصادية وخدمات التصاميم الهندسية الأوّلية لمنشأة «الالتقاط المباشر للهواء» في أبوظبي، الحاجة الملحة لتقديم حلول مناخية عالمية النطاق وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

تقنية معيارية لالتقاط الكربون

وأعلنت «أدنوك» و«فيرتيغلوب» بدء التطبيق التجريبي لأول وحدة معيارية لالتقاط الكربون في العالم تستخدم تقنية «CycloneCC» في مصنع الأسمدة النيتروجينية المملوك بالكامل لـشركة «فيرتيغلوب» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.

وقالت صوفيا هيلديبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في «أدنوك»: تعمل «أدنوك» على استكشاف جميع الفرص التي تسهم في خفض انبعاثات عملياتها والاستفادة من أحدث التقنيات والشراكات لتحقيق هدف الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2045..

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