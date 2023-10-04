«أوتوميكانيكا دبي» يرسخ مكانته في خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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نجح معرض «أوتوميكانيكا دبي»، على مدار الأعوام العشرين الماضية، في ترسيخ مكانته باعتباره مركز التواصل الأول للمتخصصين والمهنيين في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة.

وفاز أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لهيئة النقل العام في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بجائزة التقدير الخاصة في الدورة المميزة هذا العام بذكرى مرور 20 عاماً على انطلاق معرض أوتوميكانيكا دبي نظراً لإسهاماته المتميزة والتزامه بحلول النقل المبتكرة وتقديم خدمات عالمية المستوى في الإمارة.

ويتمتع بهروزيان المسؤول عن النقل العام في المدينة، بصفته المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، بمسيرة مهنية متميزة، حيث شغل العديد من المناصب العليا في هيئة الطرق والمواصلات بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمؤسسة الترخيص، كما كان مسؤولاً عن تطوير خدمات ما بعد البيع للمركبات من خلال إدارة جميع العمليات المتعلقة بتسجيل المركبات وترخيصها، وتعليم وتدريب السائقين، ووضع السياسات والتشريعات والمعايير الفنية التي تضمن صلاحية المركبات للطرق واختبار مدى كفاءة السائقين.

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