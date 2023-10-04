«دي بي ورلد ياريمجا» في تركيا تبتكر حل شحن «السيارات في الحاويات»

المصدر: إسطنبول - البيان

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قدمت شركة «دي بي ورلد ياريمجا» في تركيا، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، حل الشحن المبتكر؛ «السيارات في الحاويات»، والذي ساهم في الحد من أزمة سلسلة توريد السيارات في المنطقة، وإدخال آلاف السيارات إلى تركيا.

ونتيجة للطلب المتزايد في سوق السيارات المزدهر، أدى ازدحام الموانئ التركية إلى تأخيرات كبيرة في تسليم المركبات الجديدة؛ حيث شهدت تركيا في الآونة الأخيرة طفرة في مبيعات السيارات وصلت إلى بيع 110 آلاف سيارة في شهر يونيو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.5 % على أساس سنوي، وفقاً لبيانات جمعية موزعي السيارات والنقل (ODMD).

ولم تتمكن شركات تصنيع السيارات من تسليم مبيعاتها في الوقت المناسب نتيجة للاعتماد على حلول الاستيراد والشحن التقليدية باستخدام سفن الدحرجة، والتي تواجه تأخيرات كبيرة بسبب الازدحام في موانئ الشحن بالدحرجة. الأمر الذي فرض على المتعاملين الانتظار فترات أطول بكثير لاستلام سياراتهم الجديدة، وساهم بتضخم الأسعار في أسواق السيارات الجديدة والمستعملة.

وللمساعدة في إيجاد حل بديل يسهل دخول مزيد من السيارات إلى البلاد بسرعة أكبر، بدأت «دي بي ورلد ياريمجا» استيراد 10 آلاف مركبة عبر شحن سيارات الدفع الرباعي الجديدة من إنتاج شركة «شيري أوتوموتيف» الصينية في حاويات. وذلك يعني إمكانية تنزيل السيارات باستخدام الرافعات التقليدية في موانئ الرفع والتنزيل، من دون الحاجة إلى ميناء أو رصيف متخصص بشحن الدحرجة، الأمر الذي يضمن مزيداً من الكفاءة والمرونة في عمليات السوق.

وزادت الجدوى بالاعتماد على هذا الحل المبتكر، مع قيام «دي بي ورلد ياريمجا» وشركة «شيري أوتوموتيف» بتنفيذ رفوف مصممة خصيصاً لزيادة السعة في الحاويات، عن طريق تحميل ثلاث سيارات دفع رباعي في كل حاوية بدلاً من اثنتين، مما ساهم في تحسين كفاءة تكلفة نقل المركبات من الصين إلى تركيا.

وقال راشد عبدالله، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد أوروبا»: «عندما نصف مجموعة موانئ دبي العالمية، فإننا نقدمها للعالم باعتبارها عامل تمكين تجاري ذكي عالمي».

على صعيد آخر، حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، على الجائزة الذهبية في فئة برنامج الاستدامة البيئية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاستدامة الخليجية 2023، تقديراً لجهودها في تمكين التحول المستدام من خلال برنامجها الخاص بالطاقة الشمسية.

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