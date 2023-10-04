أحمد بن شعفار يشارك بمؤتمر طاقة المناطق 2023 في أمريكا اللاتينية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، متحدثاً رئيساً في الجلسات النقاشية لمؤتمر ومعرض طاقة المناطق الذي انعقد في «Cartagena» بكولومبيا وتحت شعار «حلول مستدامة لأمريكا اللاتينية ومناطق البحر الكاريبي»، وبحضور ممثلين من وزارتي المناجم والطاقة، والبيئة والتنمية الإقليمية في كولومبيا، حيث حضر افتتاح المؤتمر والمعرض سالم راشد العويس سفير الإمارات لدى جمهورية كولومبيا.

وفي فعاليات اليوم الأول وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شارك أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، المستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مبادرة «تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة» في حلقة نقاشية بعنوان نظرة عامة عالمية على طاقة المناطق.

وفي حلقة النقاش، تناول الرئيس التنفيذي لإمباور بحماس التحديات البيئية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وشدد على أهمية تبني حلول موفرة للطاقة مثل تبريد المناطق لمكافحة تغير المناخ كما ألقى الضوء على أهمية تبريد المناطق في منطقة الشرق الأوسط إذ تصل نسبة استهلاك الطاقة لتبريد المساحات والمباني إلى 70%، وأن تبريد المناطق يؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على هذه الطاقة (الكهرباء)، ما يقلل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بوسائل التبريد التقليدية.

ومن جهة أخرى أشار ابن شعفار إلى أن دبي تتمتع بقدرة تبريد إجمالية تبلغ نحو مليوني طن تبريد، وأنها تمثل نموذجاً عالمياً في تنفيذ خطة طاقة المناطق إذ وضعت الحكومة هدفاً طموحاً يتمثل في التوسع والتشجيع على تبني حلول تبريد مستدامة للمناطق والسعي للوصول إلى 40% بحلول سنة 2030.

وتعد إمباور أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وفي طليعة المساهمين في تحقيق أهداف دبي المستدامة، فتقوم بتزويد عدة مشروعات ضخمة ومختلفة في دبي خدمات تبريد المناطق باستخدام أنظمة وتقنيات التحكم المتقدمة .

وكذلك استخدام المياه المعاد تدويرها في تبريد الأجهزة لتوليد طاقة تبريد المناطق والذي يمثل 25%، لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر، وبلغت نسبة القدرة الموصلة للشركة أكثر من 1.5 مليون طن تبريد. وحظيت ورقة عمل ابن شعفار بتفاعل واسع من المشاركين في الجلسة النقاشية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز