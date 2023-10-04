«داماك كازا» المستوحى من حياة العطلات ينطلق في منطقة الصفوح بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت داماك العقارية، النقاب عن أحدث مشاريعها المعمارية «داماك كازا» في وسط مدينة دبي، والذي يعيد صياغة مفهوم «العيش في المجتمعات السكنية العمودية»، ويوفر لساكنيه مزيجاً فريداً من حياة الجزر وسط السحاب المحاطة بالمياه والمفعمة بالهدوء والرفاهية.

«داماك كازا» مستوحى من جوهر المياه التي تمثّل القوة الدافعة وراء هذا التصميم المعماري المبتكر. يقع البرج الجديد في منطقة الصفوح بدبي، وتشكِّل نخلة جميرا الشهيرة خلفية رائعة له، ليجسّد هدوء الحياة في الجزيرة في كل جوانب تصميمه. كما يهدف البرح الذي يرمز تصميمه إلى زهرة اللوتس التي تزدهر في البيئات المائية، إلى تعزيز تجربة السكان بتوفير مناظر مائية فريدة من مختلف جوانبه.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: «نفخر بتقديم أحدث عروضنا، «داماك كازا»، الذي يشكّل إضافة نوعية إلى محفظتنا الغنية والمتنوعة من الأبراج الفاخرة الفريدة في تصاميمها ومفاهيمها. يعكس البرج الجديد الذي صُمّمت جميع تفاصيله بعناية ودقة، رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب لا مثيل لها لعملائنا المتميزين، إذ تجسّد هذه الإضافة جوهر ما تقدّمه شركة داماك، وذلك استناداً إلى خبراتنا الممتدة على مدى سنوات عديدة».

ويقع البرج الجديد بالقرب من كافالي تاور، ويضم مرافق تعيد تعريف مفاهيم المعيشة الفاخرة، إذ يشتمل البرج على «الجزيرة الطائرة» وهي واحة خلابة تأسر الألباب وتحيطها المياه من كل الجوانب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز