«راكز» و«أمازون الإمارات» يوقّعان اتفاق تعاون

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم استراتيجية مع أمازون الإمارات لتمكين الشركات المسجلة لدى راكز من عرض منتجاتها في موقع أمازون، والوصول إلى ملايين العملاء في الإمارات.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أعمالها في قطاع التجارة الإلكترونية بالاستفادة من المزايا والوسائل والخدمات والبرامج التي توفرها شركة أمازون والعاملون لديها من أجل تسهيل التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وُقّعت مذكرة التفاهم بين راكز وأمازون بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين، إذ مثلهما كل من رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وتنص بنود الشراكة على تمكين أعضاء مجتمع أعمال راكز من الوصول إلى محفظة متنوعة من خدمات أمازون التي تشمل وسائل تسجيل البائعين وتجهيز منصاتهم الإلكترونية بمنتهى السهولة، إضافة إلى تثقيف البائعين عبر الدورات التدريبية، وتنظيم ورش عمل حضورية وندوات افتراضية مباشرة، فضلاً عن توفير فِرق دعم لضمان سهولة الانتقال إلى التجارة الإلكترونية.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، تشير التوقعات إلى وصول عائدات قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، لما يعادل 9.2 مليارات دولار بحلول سنة 2026، حيث تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الفضاء الإلكتروني بإمكانات هائلة تساعدها على تحقيق النجاح، ويسرنا التعاون مع أمازون.

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