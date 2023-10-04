«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع وفد هندي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من جمهورية الهند، فرص التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين بالإمارة في قطاعي التصنيع والتعليم العالي، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الاستثمار والابتكار والمبادرات في المشاريع الاقتصادية، والتعاون في توفير فرص جديدة للأعمال.

جاء ذلك خلال زيارة وفد هندي من رجال الأعمال لغرفة الشارقة، برئاسة سنثيل قانيش رئيس اتحاد الصناعة الهندية في مدينة كويمباتور الهندية الذي استقبله عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، بحضور جمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالغرفة وهبة المرزوقي رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأشاد عبد العزيز شطاف، بالوفد الزائر، مشيداً بالعلاقات التجارية بين الإمارات والهند، والتسهيلات المقدمة من الجانبين في إطار الخدمات وتوفير حلول فعالة لأصحاب الأعمال وللشركات لمساعدتهم على القيام بالأعمال والاستثمار بيسر، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء لتطوير التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر فيما يتعلق بتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في إمارة الشارقة.

والعمل المشترك على إطلاق المشاريع والحوافز والمزايا بما يلبي تطلعات الخطط التنموية الطموحة للإمارة، مشيراً إلى أن مساهمة قطاعي التصنيع والتعليم العالي لها أثر كبير في دفع التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الشارقة، ودولة الإمارات بصورة عامة.

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