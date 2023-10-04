سوق دبي المالي يرتفع متجاوزاً مستوى 4200 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز سوق دبي المالي مكاسبه، أمس، وربح رأسماله السوقي ما يقارب 3.8 مليارات درهم، ليصعد صوب أعلى مستوياته في أكثر من 98 شهراً، تحديداً منذ جلسة 22 يوليو 2015.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 698.99 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 702.78 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.45% أو ما يعادل 18.70 نقطة ليغلق عند 4201.84 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ جلسة 22 يوليو 2015، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي ارتفع 3.8%، وقطاع المواد الأساسية 2.2%، والصناعة 1.4%.

وقاد سهم «إعمار للتطوير» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بأكثر من 4%، ليغلق عند 7.45 دراهم، ليحقق أعلى إغلاق منذ إدراجه، وكان سهم الشركة قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 7.60 دراهم. وتعزز أداء سوق دبي مع صعود أسهم «تعليم القابضة» 3.8%، و«العربية للطيران» 3.6%، و«بنك السلام- البحرين» 2.3%، و«الأسمنت الوطنية» 2.2%.

وواصل «إعمار العقارية» تصدره النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 220 مليون درهم، ليستحوذ على 28% من سيولة سوق دبي الإجمالية، تلاه «الخليج للملاحة» جاذباً 116.8 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بسيولة 96.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.53% إلى مستوى 9839.09 نقطة، ليشهد السوق صعود أسهم «أي دي سي كوربوريشن» 14.9% و«بنك الشارقة» 14.9% بالحد الأقصى، وزاد «هيلي القابضة» 8%، و«فودكو الوطنية» 7.9%، و«مجموعة أرام» 7.9%، و«الدار العقارية» 2.4%، و«أبوظبي الأول» 0.44%.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 246.2 مليون درهم ليغلق عند 403.7 دراهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 138.7 مليون درهم وأقفل عند 5.99 دراهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 114.6 مليون درهم.

مكاسب

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة من 3.548 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 3.554 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، لتربح الأسواق ما يقارب 6 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.851 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و702.78 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في جلسة أمس بقيمة 1.97 مليار درهم، موزعة بواقع 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي، و785.85 مليون درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 422.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 25.8 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز