«سي دبليو بي» التابعة لـ «جلف كابيتال» تستحوذ على «هان آند هان»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة «جلف كابيتال»، أن مجموعة «سي دبليو بي»، وهي إحدى شركاتها التابعة، استحوذت على حصة أغلبية في مجموعة «هان آند هان» (H&H) لتشكل شركة إقليمية عملاقة تقدم خدمات وإدارة محافظ الملكية الفكرية للعملاء من المؤسسات العالمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

ومن خلال مكاتبها التسعة والعشرين، ستكون الشركة المتكاملة الخدمات في موقع فريد لتزويد العملاء بمجموعة كاملة من خدمات الملكية الفكرية في 100 دولة حول العالم. ومع هذا الاستحواذ الجديد، أصبحت مجموعة «سي دبليو بي» اليوم رائدة عالمياً في خدمات الملكية الفكرية.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «لدى «جلف كابيتال» سجل متميز في بناء شركات عالمية رائدة في قطاعها تنطلق من منطقة الخليج. مجموعة «سي دبليو بي» تمثل أفضل تجسيد لطموحاتنا العالمية.

حيث تعمل اليوم في أكثر من 100 دولة. إن استحواذ مجموعة «سي دبليو بي» على حصة أغلبية في «هان آند هان» يمنح الشركة فرصة العمل في قارة أفريقيا، وهي واحدة من أهم القارات وأسرعها نمواً. نحن نرحب ترحيباً حاراً بجميع أعضاء فريق إدارة «هان آند هان» في عائلة «سي دبليو بي»».

وقال حليم شحادة، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة «سي دبليو بي»: «كنا نعمل في السابق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط. ومع الاستحواذ على «بيتوشيفيتش غروب» توسعت تغطيتنا إلى أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وآسيا الوسطى. والآن مع إضافة «هان آند هان»، أصبح لدينا تغطية لا تقدر بثمن للقارة الأفريقية بأكملها».

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