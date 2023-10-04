الخليج للملاحة نحو الاستحواذ على «بروج البترولية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، أنها قدمت عرضاً رسمياً للاستحواذ على كامل حصص شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة «ناسداك – نيويورك».

وأفادت الشركة أن عملية الاستحواذ المقترحة سيتم تمويلها من خلال مبلغ نقدي وأسهم جديدة في الخليج للملاحة. وتأتي هذه الخطوة التوسعية الجديدة استمراراً لاستراتيجية الشركة لتعزيز النمو وتقديم محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمواد النفطية والبتروكيماوية والغاز. حيث إن شركة بروج، التي تقع في إمارة الفجيرة، هي شركة رائدة في تخزين منتجات النفط الخام.

وزيت الوقود، ومنتجات الوقود المكررة واستخراج النفط الخام. وتتمتع الشركة بطاقة استيعابية تبلغ مليون متر مكعب من النفط الخام والمشتقات النفطية، أي القدرة على تخزين 6.3 ملايين برميل من النفط. وأشارت الخليج للملاحة إلى أن عملية الاستحواذ لا تزال في مراحلها الأولية.

حيث ستقوم بتعيين المستشارين القانونيين والماليين لدراسة الجدوى وتقييم الصفقة واستكشاف الخيار الأفضل لإتمام الصفقة بين الشركتين والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأخير من هذا العام.

وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة: «ستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وبينما لا نزال في مرحلة مبكرة، فإننا على ثقة من أن هذا التوسع سيساهم في زيادة تنوع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز الخدمات اللوجستية المكملة لوحدات أعمالنا».

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