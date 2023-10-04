بنك جوليوس باير يعزز أعماله في دبي

المصدر: دبي – البيان

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أعلن بنك جوليوس باير في الشرق الأوسط إطلاق مكتب محلي في دبي، مخصص للتعاون مع مديري الأصول الخارجية والمستشارين الماليين المستقلين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مزايا الريادة والمبادرة في الإمارات.

ويتولى مارك هايفيلي إدارة أعمال المكتب وتطويرها، مستفيداً من علاقاته الوثيقة مع مديري الأصول الخارجية في الشرق الأوسط، وخصوصاً دبي خلال السنوات الست الماضية، والتي اكتسبها من العمل في جوليوس باير على مدار 12 عاماً، إلى جانب خبرته الطويلة الممتدة لأكثر من عقدين في قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط وسويسرا.

وتولت آكانكشا رايزاده بدءاً من أغسطس منصب مديرة العلاقات في المكتب الجديد قادمة من شركة كريدي سويس دبي، فيما انضم بيبين موريامادوم مساعداً لمديرة العلاقات قادماً من شركة إل جي تي دبي. وسيعمل كلاهما تحت إشراف مارك.

وقال ألكساندر برغر، رئيس وسطاء السوق لفروع البنك في غرب سويسرا والأمريكتين والمسؤول عن قسم الوسطاء في دبي: «يسرني أن تتاح لي فرصة مواصلة تطوير أعمال إدارة الأصول الخارجية خارج مركز دبي المالي العالمي، إذ نشهد إنشاء العديد من شركات إدارة الأصول الخارجية، خصوصاً في مركز دبي المالي العالمي، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يسجل السوق نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة القادمة. وأنا على ثقة تامة أن المكتب سينجح في ترسيخ مكانته بوصفه الخيار المفضل لإدارة الثروات لدى هذه المجموعة المهمة من العملاء، لا سيما مع الخبرة الكبيرة والشخصية القيادية التي يتمتع بها مارك، والجهود المميزة من فريقه الجديد».

وقال علي رضا فاليزاده، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير الشرق الأوسط: «تعد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً من الأسواق المهمة التي تحمل إمكانيات واسعة لتحقيق النمو الاستراتيجي للبنك، إذ يشهد قطاع إدارة الثروات في الإمارات نمواً متسارعاً وازدهاراً كبيراً بفضل الإقبال الكبير عليها من الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية والفائقة.

والذي نتوقع استمراره مع سعي دبي إلى تعزيز مكانتها كإحدى أسرع المدن نمواً وأكثرها أمناً وترابطاً في العالم. ويعد جوليوس باير أحد أضخم وأقدم بنوك إدارة الثروات في مركز دبي المالي حيث نعمل عن قرب مع عملائنا وعائلاتهم لمساعدتهم في مسيرتهم لبناء الثروة. وسيساعدنا إنشاء المكتب على الاستفادة من مكانتنا المميزة وتعزيز حضورنا من خلال توفير خدماتنا لجميع عملائنا وشركائنا بالمنطقة».

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