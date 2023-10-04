«نواتوم» التابعة لموانئ أبوظبي تستحوذ على «سيسيه» بـ 311.3 مليوناً

المصدر: مدريد/ أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذ شركة نواتوم، التي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، على 100 % من أسهم شركة «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات»، ذراع الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة، ضمن محفظة مجموعة سيسيه للخدمات اللوجستية، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 81 مليون يورو (311.3 مليون درهم).

ومن المتوقع أن إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2024. وبلغت القيمة المؤسسية للاستحواذ بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 3.5 أضعاف.

وذلك وفقاً لأداء الشركة خلال الأشهر الاثني عشرة الأخيرة، كما في شهر أغسطس 2023، كما بلغت إيرادات الشركة 100 مليون يورو، ووصلت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى %22.5. وتتوقع «نواتوم» خلال الفترة القادمة، عودة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا إلى طبيعتها.

وتعمل «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات» في مجال خدمات النقل اللوجستي للمركبات الخفيفة والثقيلة عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، ضمن 5 دول أوروبية رئيسة، وهي إسبانيا وألمانيا وبولندا والتشيك والمجر، وتدير أسطولاً يضم 200 شاحنة.

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