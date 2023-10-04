منتدى دبي للأعمال يستشرف مستقبل الاقتصاد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار التحضيرات لتنظيم الحدث العالمي الأهم في مجال قطاع الأعمال، كشفت غرف دبي عن المحاور والركائز الرئيسية التي سيتناولها منتدى دبي للأعمال، والذي ستنظمه الغرف في مدينة جميرا يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

وينظم المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وذلك تحت عنوان «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية»، حيث سيشهد المنتدى على مدى يومين نقاشات بناءة وفعاليات للتواصل وصفقات أعمال واستثمار.

وحددت غرف دبي أربعة موضوعات ومحاور رئيسية ستسهم في رسم توجهات المنتدى والحوارات والنقاشات، ومستقبل التجارة والاستثمار، وهي: العولمة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحول الرقمي، والأسواق الناشئة. وسيساهم تصنيف جلسات المنتدى وفق هذه الموضوعات في ضمان حضور الفئات المستهدفة من المستثمرين ورجال الأعمال وقادة ورواد مجتمعات الأعمال.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «لقد قمنا بتصميم أجندة المنتدى لتتوافق مع الاحتياجات المتنوعة لصناعة مستقبل الأعمال، وتسليط الضوء على المواضيع التي ترسم المشهد الاقتصادي العالمي. ويوفر منتدى دبي للأعمال من خلال مواضيعه المتنوعة فرصة للاطلاع على الرؤى الاقتصادية المتنوعة للقطاعين العام والخاص حول العالم، ويتيح فرصاً إضافية لنسج علاقات أعمال، وشراكات جديدة، وصفقات استثمارية».

وأضاف لوتاه قائلاً: «يشكل المنتدى فرصة استثنائية للتركيز على دور دبي المتنامي ضمن المنظومة التجارية والاستثمارية العالمية بما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبحث القضايا العالمية الملحة، وتزويد مجتمع الأعمال الدولي برؤى قيمة تعكس أهمية الأسواق النامية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول الرقمي والعولمة في رسم المشهد المستقبلي لقطاع الأعمال».

فرص وتحديات

وتشكل العولمة موضوعاً مهماً في كل منتديات الأعمال العالمية نظراً لدورها في إعادة تشكيل مشهد الأعمال عبر خلق الفرص والتحديات على حدٍ سواء. وتستطيع الشركات القادرة على خوض تعقيدات الأسواق العالمية بكفاءة توسيع نطاق حضورها، والارتقاء بأرباحها، والوصول إلى الموارد القيمة.

إلا أنه يجدر بهذه الشركات التصدي للتحديات والتعقيدات الفريدة من نوعها التي تصاحب العمل على نطاق عالمي، وهو موضوع سيكون أحد المحاور الرئيسية خلال منتدى دبي للأعمال.

وفيما تواصل دبي استقطاب معدلات قياسية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، إلا أن القضايا العالمية الحالية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والضغوطات الاقتصادية الأخرى تسهم في تحول التوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ تشير هذه التوجهات إلى تحديات رئيسية تواجه الشركات العالمية والاستثمارات العابرة للحدود.

مما يتطلب توحيد الجهود العالمية لا سيما لناحية الدول النامية، حيث ستضطلع الأسواق الناشئة الرئيسية بدور حيوي في دفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية. وستتاح الفرصة أمام المشاركين في منتدى دبي للأعمال للاستماع إلى عدد من قادة الدول، وصانعي السياسات، وخبراء التمويل حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن حوارات تتناول الإجراءات التي تستطيع الأسواق الناشئة القيام بها لتعزيز الخيارات الصائبة للمستثمرين.

ويتناول المنتدى أهمية موضوع التحول الرقمي، حيث تساهم التكنولوجيا المتقدمة بنمو الأعمال والتجارة والاستثمارات من خلال أتمتة العمليات، وتقليل النفايات، وتحسين إدارة سلسلة التوريد. ويقدم المنتدى فرصة استثنائية لقادة الفكر والمبتكرين وصانعي السياسات للتعاون ومناقشة القضايا والتحديات والفرص المتاحة في هذا المجال.

قدرات محلية

وتشير التوقعات إلى أن الأسواق الناشئة ستمثل ستة من أقوى سبعة اقتصادات بحلول عام 2050، إذ سيساهم تعزيز القدرات المحلية للأسواق الناشئة الحالية والجديدة بجعل هذه الأسواق جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي. ويسلط منتدى دبي للأعمال الضوء على كيفية تبني هذا النظام العالمي الجديد، وكيفية ممارسة الأعمال مع الأسواق الناشئة.

ويرتكز منتدى دبي للأعمال على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال. ويوفر المنتدى منصة تجمع كبار الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال لتحديد التوجهات والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل لقطاع الأعمال.

ويشهد المنتدى على مدار يومين جلسات نقاشية رفيعة المستوى وتنظيم العديد من الاجتماعات والجلسات الحوارية وورش العمل. ويسعى المنتدى إلى تحفيز تحول مشهد الأعمال العالمي ورسم مستقبل التجارة العالمية. ويعقد المنتدى في مدينة جميرا بدبي يومي 1 و2 نوفمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز