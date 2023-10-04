أحمد بن سعيد: دور محوري لـ«دناتا» في مستقبل الطيران

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن دناتا، التي تُعدّ من أكبر مزودي الخدمات الجوية المتكاملة في العالم، تلعب دوراً محورياً في تشكيل وإلهام مستقبل السفر والطيران.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على منصة «إكس» تعليقاً على لقاء قادة أعمال دناتا عبر العالم في دبي. وأضاف سموه: التقى قادة أعمال دناتا عبر العالم في دبي، للتخطيط ومواجهة التحديات وقيادة العمليات القائمة على القيم.

كانت دناتا نجحت في السنة المالية 2022/ 2023 في زيادة أرباحها بنسبة %201 إلى 331 مليون درهم (90 مليون دولار أمريكي). ومع نمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم، ارتفع إجمالي إيرادات دناتا بنسبة 74 % إلى 14.9 مليار درهم (4.1 مليارات دولار).

وساهمت عمليات دناتا العالمية بنسبة %72 من إجمالي إيراداتها، بنمو نسبته 10 % عن السنة السابقة. وعملت دناتا طوال العام مع عملائها وسط تحديات نقص العمالة وارتفاع التضخم في أسواقها الرئيسية، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.

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