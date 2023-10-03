معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة ينطلق في دبي 3 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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يعود معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة، الفعالية البحرية المميزة، مرّة أخرى حاملاً معه مفاجآت كبيرة تناسب جميع الأعمار. ففي نسخة هذا العام، يعود المعرض المستمر على مدار 3 أيّام بتجارب مميّزة وجديدة تلبّي أذواق جميع الضيوف، سواء كانوا من محبّي البحر أو محبّى المأكولات والمشروبات.

وعليه، سيجد زوّار منتجع خور دبي في انتظارهم تجارب فريدة من نوعها تشمل مجموعة منسقة من القوارب واليخوت المستعملة التي تجسد الأناقة البحرية، فضلاً عن منافسة ركوب الأمواج وايكسيرف الاحترافية وشتّى مفاهيم الأطعمة والمشروبات المبهجة وأنشطة الأطفال الجذابة، وذلك من 3 إلى 5 نوفمبر.

عرض القوارب واليخوت

سيتوه الضيوف هذا العام في سحر وفخامة عرض القوارب واليخوت المستعملة، حيث تنتظرهم مجموعة منسقة بعناية من القوارب واليخوت الفاخرة والجاهزة للإبحار فوراً. وستتاح للزوّار الفرصة للانغماس في عالم الأناقة البحرية، والالتقاء بمالكي القوارب واليخوت المعروضة، وتبادل القصص المشوّقة وراء هذه السفن الرائعة. إنها فرصة للتواصل مع التاريخ الغني والحرفية التي تدخل في كل قارب، مما يخلق تجربة فريدة وآسرة حقاً.

هذا وسيكتشف الزوّار أثناء تنقّلهم وسط مجموعة مصممة بدقة من منصات تجارة التجزئة المتنوّعة والمبتكرة مجموعة مختارة من أساسيات القوارب التي تجسد قمة التطور البحري. علاوة على ذلك، سينضح المعرض بشتّى الموردين الرائدين في قطاع سلع ومعدات البحر الجاهزين لتلبية أولئك الباحثين عن الجودة القصوى.

منافسة وايكسيرف

وكما جرت العادة، يقدّم معرض القوارب واليخوت المستعملة لضيوفه تجارب مميّزة. إنّما هذا العام، يعد المعرض ضيوفه بتجارب أكبر وأروع، لا سيّما مع انطلاق النسخة الأولى من منافسة وايكسيرف الاحترافية في المنطقة.

وذلك بالتعاون مع الرابطة العالمية للتزلج على الماء. وعليه، يمكن للضيوف، في إطار هذه الفعالية الممتدة على مدار يومين (4 و5 نوفمبر)، الاستمتاع بعرض مهيب يجمع المتنافسين الأكثر شهرة في العالم في رياضة الوايك سيرفينج، الذين سيركبون بمرونة ورشاقة مياه الخور ليستعرضوا مهاراتهم ودقتهم الفريدة.

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