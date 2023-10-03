78 شركة ألمانية تعرض حلولها في صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة في أديبك 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت أوليريك ماتجي، مسؤولة الجناح الألماني المشارك في "أديبك"، "إن الملتقى يحظى باهتمام متزايد عاماً بعد عام بالنسبة للشركات الألمانية، مشيرة إلى اتساع المشاركة الألمانية والجناح الألماني ضمن المعرض لتصل إلى مستواها هذا العام".

وتابعت "هذه السنة لدينا 72 شركة ألمانية مشاركة في أديبك كعارضين رئيسيين بالإضافة إلى 6 شركات أخرى، وزادت مساحة العرض بشكل كبير".

وأكدت في حديثها لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن أديبك يتخطى كونه حدثا يجمع الشركات، فهو أكبر معرض في القطاع ويجمع الخبرات العالمية في مكان واحد، ويفتح فرص التعاون والشراكات أمام العارضين.

وأفادت أن ارتفاع المشاركة عاماً بعد عام دليل على جدوى المعرض للشركات، مؤكدة أن أراء الشركات إيجابية سواء عند الحديث عن المشاركات السابقة في الملتقى أو في المشاركة خلال العام الجاري

وأشارت إلى تنوع المشاركة الألمانية في المعرض لا سيما خلال العام الجاري، وسط عرض التقنيات المتوفرة لدى الشركات الألمانية والتي يمكن لها خدمة القطاع في مختلف الدول.

وقالت "المشاركون لدينا هم من الشركات التي توفر كل أنواع المكونات لصناعة النفط والغاز، وكذلك للطاقة المتجددة".

وأكدت اتساع الاهتمام بالطاقة المستدامة في كافة دول العالم وبالطبع في ألمانيا، لافتة إلى وجود استراتيجية وطنية بشأن الهيدروجين وتوسيع نطاقه، وتقوم الجهات الرسمية في ألمانيا الآن بالبحث عن الفرص المتاحة للشركات في هذا المجال.

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