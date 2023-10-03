سوبربراندز تكرم 33 علامة تجارية في الإمارات لمكانتها في السوق وتفضيلات المستهلكين

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت «سوبربراندز»، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، 33 علامة من أبرز العلامات التجارية المرموقة في دولة الإمارات خلال حفلها السنوي التاسع عشر الذي أقامته يوم 28 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

يذكر أن الفوز بهذا اللقب المرموق هو شهادة بالغة الأهمية على المكانة الاستثنائية للعلامة التجارية، حيث يرسخ مكانتها ودورها في الأسواق. وقامت سوبربراندز بتكريم نخبة من العلامات التجارية والاحتفاء بها وبتميّزها مع مرور الزمن، انطلاقاً من عوامل متعددة تضمنت الجودة والابتكار والمصداقية. ويعدّ الفوز بلقب سوبربراندز شهادة على الالتزام والابتكار وولاء العملاء لتلك العلامات.

وتنضم العلامات التجارية الحاصلة على لقب سوبربراندز الآن إلى نادٍ حصري من الرواد العالميين، حيث تعدّ من الرواد في مجالاتها. وقد حصل الفائزون باللقب على هذه المكانة العالمية المرموقة عن جدارة بفضل ما أبدوه من التزام دؤوب تجاه التميز، والفهم العميق لاحتياجات العملاء وتغيرها المستمر.

تضمنت عملية الاختيار الصارمة إجراء استطلاعات لا تقتصر على مجلس العلامات التجارية، بل شملت التصويت عبر الإنترنت والذي توسّع ليشمل حوالي 2.000 مدير وخبير تسويق. كما تضمنت العملية تقييم تواجد العلامة في السوق، ونظرة العملاء إليها، وجوانب الابتكار والأثر الذي تحققه العلامة.

كما شهدت الفعالية إطلاق نسخة العام 2023 من كتاب سوبربراندز، والذي يستعرض تاريخاً موجزاً لكل من العلامات الثلاث والثلاثين الحاصلة على اللقب لهذا العام، إلى جانب الاحتفاء بأهم إنجازاتها. فالجائزة تكرّم العلامات التجارية التي تترك أثراً ملموساً في الأسواق العالمية.

في هذا السياق قال مايك إنجلش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: «لا بدّ للعلامات التجارية أن تحافظ على مكانتها وأهميتها في الأسواق التي تشهد تنافسية متزايدة، والتي يصعب فيها الاحتفاظ بولاء العملاء للعلامة. فمن السهل أن يتجه العملاء إلى علامات أخرى أو تبهرهم الخيارات المتعددة المتاحة في الأسواق، وسرعان ما يتوجهون إلى شركات أخرى لا يعرفونها، إلا أنهم يشعرون بقيمة مستمرة وارتباط دائم مع العلامات الجديرة بذلك».

حضر الفعالية عدد من قادة القطاع والمؤثرين وأصحاب الرؤية من مختلف أنحاء العالم، لتكون منصة للتواصل وتبادل المعرفة والاحتفاء بإنجازات العلامات التجارية الاستثنائية.

وأضاف إنجلش: «أصبحت إقامة الروابط المستدامة مع العملاء أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للعلامات التجارية، وهي ميزة تفخر بها كل علامة حاصلة على لقب سوبربراندز. فجميع علاماتنا تتقاسم مزيجاً فريداً من التركيز على العملاء والعقلية المتميزة في مجال الأعمال، وهو أمر يصبّ في مصلحة كل علامة في قائمتنا ومكّنها من تحقيق مستويات أكبر من رضا العملاء ومشاركتهم الفعالة».

وقد رسّخت سوبربراندز مكانتها كجهة محايدة مرموقة في عالم الأعمال بالإمارات، ومنحت اللقب لعلامات تجارية في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والمنتجات الاستهلاكية، والتجزئة وغيرها. ولا يقتصر الحصول على لقب سوبربراندز على التكريم وحسب، فهو يمهد الطريق أمام النمو المستقبلي ومواصلة النجاح والابتكار.

وفي ظل مشاركة أكثر من 2,000 علامة تجارية في الإمارات وسعيها للحصول على اللقب، فقد تمكنت 33 علامة فقط من تحقيق نسبة تفوق 80% من إجمالي الدرجات، لتحظى بلقب سوبربراندز من مجلس العلامات التجارية.

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