«هندسة جامعة أبوظبي» تستعرض أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها في «أديبك 2023»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، وذلك في سياق جهودها المستمرة لتوفير تعليم رفيع المستوى لطلابها. وخلال مشاركتها، تستعرض الكلية ما تقدمه من برامج متنوعة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها، والدور الحيوي للهندسة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وباعتبارها الشريك الأكاديمي لجناح «شباب أديبك»، ستقوم كلية الهندسة بجامعة أبوظبي بعرض أربعة من مشاريعها الهندسية الرائدة وتنظيم العديد من الجلسات التي تركز على الموضوعات الهندسية ذات الصلة بـ«أديبك».

ودعت جامعة أبوظبي الجمهور للاطلاع على برامجها المتميزة وزيارة منصتها في القاعة 14.

وتُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عن طريق تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة دولياً.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة حفنة متميزة من الكليات، بما فيها: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

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