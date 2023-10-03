كانون آرتيس تفوز بعقد بناء محطة لمعالجة النفايات السائلة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «كانون آرتيس» (Cannon Artes)، وهي شركة عالمية في مجال الهندسة والإنشاءات تتخصّص في قطاع معالجة المياه، فوزها بعقدٍ لبناء محطة ضخمة لمعالجة النفايات السائلة لإحدى كبرى الشركات العالمية المُصنّعة لمُركّب بولي أوليفينات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الشركة هذه الشراكة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، الذي يقام في الفترة من 2-5 أكتوبر 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأفصحت الشركة عن تفصيلات المشروع.

وأشارت إلى أن البنية التحتية لمحطة المعالجة ستمتد على مساحة تعادل ملعبي كرة القدم وستعمل المحطة بطاقة إنتاجية تُمكّنها من معالجة ما يصل إلى 5,000 متر مكعب يومياً (أي ما يعادل 5 ملايين لتر يومياً)، ما يُعادل احتياجات مدينة يبلغ تعداد سكانها نحو 100 ألف نسمة.

ويُتوقّع تسليم موقع بناء المحطة بحلول نهاية الربع الأول من سنة 2024، على أن تعمل المحطّة بكامل طاقتها التشغيلية بحلول نهاية سنة 2024. ولم تكشف الشركة عن الشروط المالية للعقد.

وقال أليسيو لياتي، مدير المبيعات في شركة «كانون آرتيس»: «يُعدّ نجاحنا في تنفيذ جميع مشروعات محطات معالجة النفايات السائلة في قطاع النفط والغاز خير دليل على الحضور المتنامي لشركة كانون آرتيس وخبرتها في تصميم وبناء وتركيب بنية تحتية متطوّرة للغاية لمعالجة وتطهير النفايات الصناعية السائلة مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة واستعادة المياه القابلة لإعادة الاستخدام.

ويتطلّب هذا المشروع الضخم أقصى طاقة تصميمية ممكنة للتعامل مع معالجة بالغة الصعوبة تهدف إلى إزالة الزيوت والملوثات الأخرى وإجراء المعالجة البيولوجية والترشيح لضمان أن يكون تركيز هذه المواد عند الحدّ الأدنى في النفايات السائلة لإعادة استخدامها أو للالتزام بأنظمة التصريف البيئي الصارمة».

وستضمّ المنشأة أربعة جداول تصبّ في المحطّة، يحمل كل منها ملوثات متنوعة. وصُمّمت المحطّة لتحقيق أكبر قدرٍ من المرونة التشغيلية ولذلك، فقد زُوِّدت ما يصل إلى 15 وحدة عمليات تتمتع كل منها بالقدرة على إدارة الاختلافات الفيزيائية والكيميائية الفريدة الناجمة عن التنقيب والاستخراج. وسيلتزم تصميم المحطّة المعايير الصارمة للتعامل مع المواد العضوية والزيوت والجزيئات الصلبة المعلقة والفينولات والنيتروجين والعديد من المواد الأخرى.

ويتماشى تشييد المحطّة مع أعلى معايير الاستدامة، ما يُمثّل إسهاماً مهماً في تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات التي وضعت العديد من مبادرات الاستدامة لتُسهّل انتقالها إلى مستقبل أخضر صديق للبيئة. ويُتوقع أن تُلبي المحطة، عند اكتمالها، الطلب المتزايد المُتوقّع على المياه والطاقة نتيجة النمو السكاني والاقتصادي، ما يُسهّل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. ويشمل ذلك تشجيع إعادة استخدام الموارد واستعادتها وضمان المعالجة المستدامة للنفايات السائلة الصناعية.

وفي مرحلة المعالجة الأولية، تتم إزالة الجزئيات المُعلّقة والزيوت والدهون من النفايات السائلة باستخدام تقنية التكافؤ والتئام الألواح الاعتراضية (CPI) وتعويم الغاز المذاب.

وتُعد عمليات وإجراءات الوحدة اللاحقة، ومن ذلك تقنية التهوية الموسعة للأكسدة البيولوجية وقسم الأكسدة المتقدم للتخلص من الملوثات المستعصية، ذات أهمية قصوى. وسيتم تصميم هذه العمليات بدقة لتلبية المعايير الصارمة للطلب على الأكسجين البيولوجي والكيميائي (BOD وCOD). وإضافةً إلى ذلك، سيتم استخدام نظام تجفيف خاص لمعالجة الحمأة المنفصلة الناتجة بشكل أفضل.

وتتمتع شركة «كانون آرتيس» بخبرة واسعة في مختلف القطاعات، ومن ذلك قطاع النفط والغاز، والكيماويات، والبتروكيماويات. وبفضل خبرة تمتد 40 عاماً، منها 20 عاماً في دولة الإمارات، تعمل الشركة على تصميم وتركيب محطات معالجة النفايات السائلة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في أكثر من 80 دولة في أنحاء العالم ولمصلحة كبرى الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجالات عدّة، مثل قطاع الصناعات الدوائية، وقطاع اللب والورق، وقطاع المأكولات والمشروبات. وستشارك شركة «كانون آرتيس» في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 لتعرض منتجاتها في المنصة رقم 2212 ضمن جناح إيطاليا في القاعة رقم 2.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز