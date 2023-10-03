عبر بوابة أديبك.. «بي أس جي» الكازاخستانية تعتزم تأسيس مقر في السوق الإماراتي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قال سيريك بايموخانبيتوف نائب الرئيس في شركة بي أس جي تكنولوجيز الكازاخستانية BSG Technology، بأن الشركة تعمل على التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط لا سيما دول الخليج.

وتوقع في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» الانتهاء من إجراءات إطلاق عمل الشركة في السوق الإماراتي خلال العام المقبل 2024، مشيراً إلى أنهم توصلوا إلى الشراكة مع شريكهم المحلي عن طريق المشاركة في معرض أديبك بدوراته السابقة، معرباً عن أمله بأن يسهم تواجدهم في السوق الإماراتي في خلق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.

وأكد بايموخانبيتوف أهمية معرض أديبك في فتح أبواب الفرص لشراكات جديدة وعقد صفقات مع شركات من كافة دول العالم، لافتاً إلى أن مشاركاتهم السابقة أثمرت العديد من الشراكات والعلاقات.

وقال «هذه المشاركة هي الرابعة لنا في أديبك، لافتاً إلى أن المعرض كبير جداً وعلى مستوى عالمي وبالتالي يشكل بوابة للتواصل وتعزيز الخبرات».

وعن توسعاتهم في أسواق أخرى، أشار إلى أنهم يعملون على دخول العديد من الأسواق الأخرى في المنطقة إضافة إلى الإمارات، مضيفاً أن حجم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في مجال النفط والطاقة عموماً كبير بالشكل الذي يجعل من الشركات العاملة في القطاع تستهدف التوسع فيها.

وحول طبيعة عمل الشركة أوضح أنها متخصصة بمعالجة الترسبات البترولية ومعالجة خزانات النفط، لافتاً إلى أنها واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال حول العالم.

وأفاد بأن تقنياتهم تسمح بمعالجة الترسبات وإعادة تصفيتها وتدويرها لتكون قابلة للاستخدام وإعادة التصدير من جديد.

وأشار إلى أنهم يعيدون كميات النفط المسربة، وبالتالي يشكل عملها جزءاً من حلقة تركز على خفض التلوث وتقليص الانبعاثات الكربونية من خلال تدوير المنتجات البترولية لإعادة استخدامها مرة أخرى.

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