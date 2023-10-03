تنظيم الاتصالات: إغلاق 95% من إجمالي 18400 شكوى منذ بداية العام الجاري

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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بلغ عدد الشكاوى في قطاع الاتصالات منذ بداية العام الجاري أكثر من 18400 شكوى على خدمات الاتصالات المختلفة، وفق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وظل معدل حل الشكاوى المسجلة من قبل المشغلين المحليين عند مستوى مرتفع منذ بداية 2023، حيث تم إغلاق 95% منها على مدار الأشهر التسعة المنقضية من العام.

وأوضحت الهيئة أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمها المشغلان لإغلاق الشكاوى تراوحت بين 72% و78%، واستقرت نسبة عدم الرضا خلال تلك الفترة عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6 و15% من إجمالي أصحاب الشكاوى، بينما على صعيد نسبة حيادية آراء العملاء بشأن الحلول التي طبقها المشغلان فتراوحت بين 13 و16%.

وأظهرت بيانات تقرير الشكاوى أو فيما يعرف باسم «قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة» المسجلة لدى الهيئة بأن الربع الثالث من العام الجاري كان أكثر الفترات في حجم الشكاوى خلال العام.

لكن الرقم تقلص بنسبة 14% إلى حوالي 6400 شكوى مقارنة بحوالي 7300 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما قد يتوقع معه انخفاض معدل الشكاوى الإجمالي حتى نهاية العام. وكان الربع الثاني الأقل خلال 2023 بعد تسجيل أكثر من 5700 شكوى فيما شهد الربع الأول تسجيل حوالي 6300 شكوى.

ووفق التوزيع الشهري على مدار العام حتى نهاية سبتمبر كان شهر يناير الأعلى في عدد شكاوى العملاء بحوالي 2292 شكوى، تلاه كل من شهري أغسطس وسبتمبر، حيث سجل كل منهما 2200 شكوى، فيما سجل شهر مايو ثالث أكبر حصة من الشكاوى بحوالي 2120 شكوى.

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