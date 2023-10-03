"ايبارزا" تطلق مجموعة "وابي سابي" مع خصومات تصل حتى 75%

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشكل "مهرجان دبي للمفروشات" أضخم احتفالية متخصصة بقطع الأثاث والأدوات والمستلزمات المنزلية والمفروشات التي تشهدها دبي والمنطقة. ومع اقتراب انطلاق موعد النسخة الخامسة من هذا الحدث، تستعدّ شركات التصميم والأثاث لإطلاق العديد من الفعاليات والعروض الترويجية الجديدة التي تستقطب عشاق الأثاث والديكور، وأولئك الراغبين في تجديد منازلهم أو الانتقال إلى منازل جديدة

وفي هذ السياق أعلنت " ايبارزا "، العلامة التجارية المتميّزة في عالم الأثاث والديكور المنزلي عن إطلاقها مجموعات جديدة وحصرية تنفرد بأفكارٍ غير مسبوقة، وتسعى من خلالها إلى إحداث تغييرٍ في مفهوم الأثاث والديكور، بحيث يكون أبسط من أيّ وقتٍ مضى، مع تميّزه بالأناقة والحداثة في الوقت ذاته.

تشمل هذه المجموعات تصاميم فريدة ومبتكرة في مجال كسوة الجدران باستخدام ألواحٍ حجرية صديقة للبيئة وقابلة للانحناء؛ كما تتضمّن تشكيلة من قطع الأثاث ذات اللمسات الجلدية الأنيقة اعتُمدت في تصنيعها التقنيات نفسها المستخدمة في تصنيع الحقائب الجلدية الفاخرة، لتأتي النتيجة مجموعةٌ بسيطة ذات طابع عصري وأنيق. كما أعلنت " ايبارزا " عن خصوماتٍ تصل حتى 75% على مختلف المفروشات وقطع الديكور، من أجل تمكين عملائها من الاستفادة القصوى من هذا الحدث الاستثنائي، واختبار الافكار المبتكرة في منازلهم ومكاتبهم.

من جانبه، أعرب معنى أبودقة، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة " ايبارزا "، عن سعادته بانطلاق "مهرجان دبي للمفروشات" قائلاً: "يشكل مهرجان دبي للمفروشات منصةً فريدة لعرض الأفكار الجديدة في عالم الديكور. ومنذ بداية العام الجاري اعتمدنا في تصاميمنا على تبني مجموعةً من الأفكار التي تدعو للعودة إلى الطبيعة والبساطة، وأبرزها الاتجاه الياباني المعروف باسم "وابي سابي"، والذي تدور فلسفته حول بساطة التكوين، وعدم السعي إلى معالجة العيوب، والقدرة على فهم الجمال الخام باعتباره طبيعة. ومع مشارفة هذا العام على نهايته، يمكننا القول إنّ مجموعتنا الجديدة نضجت واكتملت، وحان وقت إطلاقها لنساهم من جانبنا بإحداث نقلةٍ نوعية في عالم التصميم، ترتقي بالمفاهيم السائدة، وتجعلها أكثر تقديراً للبساطة من أيّ وقتٍ مضى.

وأردف أبودقة قائلاً: "يُعتبر استخدام المواد الطبيعية أحد أبرز ركائز هذا الطراز المستحدث، ويشكل العثور على الجمال في العيوب الطبيعية أحد اهداف فلسفة "وابي سابي". على سبيل المثال، اعتمدنا سابقاً على صقل الرخام ليبدو لامعاً كأنه مرآة؛ أما حالياً فنتجه نحو اعتماد الرخام غير المصقول، ذي الملمس الطبيعي. كما نهدف من تبنينا هذه الفلسفة إلى التشجيع على استخدام الألوان الترابية والعضوية التي نسعى من خلالها إلى تحويل المساحات إلى أجواء هادئة ومتناغمة تنطلق من الطبيعة وتتمحور حولها.

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