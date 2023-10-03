7.4 مليارات دولار التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول.. الإمارات واليابان يبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، محادثات مع أيواتا كازوتشيكا، وزير الدولة الياباني الجديد للاقتصاد والتجارة والصناعة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الزيودي، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان لافتاً إلى استمرار نموها المطّرد. وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 7.4 مليارات دولار بارتفاع بنسبة 4.2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، فيما تجاوزت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان 718 مليون دولار. أما الواردات من اليابان إلى الإمارات فبلغت 6.3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان 421 مليون دولار.

وشهد شهر يوليو الماضي زيارة رسمية من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى دولة الإمارات في مؤشر على عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وتوّجت الزيارة الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والصحة، والنقل، والاقتصاد الدائري.

وقال الزيودي: «اليابان من أهم شركاء التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وكانت ثامن أكبر شريك دولي للتجارة الخارجية للدولة عام 2022 ورابع أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن الدول الآسيوية غير العربية. وهي شريك معرفي محوري لدولة الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي بما لديها من سجّل حافل في مجال الابتكار والتعاون المشترك. وبعملنا معاً نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا وتوفير فرص استثمارية جديدة لقطاعات الأعمال والشركات الطموحة في كلٍ من دولة الإمارات واليابان».

وتشير أحدث البيانات إلى أن اليابان هي واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات. وتتجاوز الاستثمارات اليابانية الحالية في الدولة 3.3 مليارات دولار، وهو ما يعادل نسبة 3 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، و12 % من الاستثمارات القادمة من الدول الآسيوية غير العربية. وفي الوقت نفسه، تعد الإمارات ضمن أهم المستثمرين في اليابان من بين دول المنطقة، مع استثمارات قدّرت بنحو 1.2 مليار دولار نهاية عام 2022، وهو ما يمثل 42 % من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اليابان.

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