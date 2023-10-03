مكتوم بن محمد: الشركات العائلية جزء من نجاح دبي الاقتصادي وبتمكينها نحقق مستهدفات أجندة D33

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مكتوم بن محمد: ضمن أعمال مركز دبي للشركات العائلية وبالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة أطلقنا اليوم "برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية". يهدف البرنامج لتمكين الصف الثاني في الشركات العائلية لضمان استمراريتها والتعاقب السلس لملكيتها وإدارتها وتعزيز حضورها العالمي. الشركات العائلية جزء من نجاح دبي الاقتصادي وبتمكينها نحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أهم مدن الاقتصاد عالمياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز