«فيتش»: ديناميكية اقتصاد دبي تعزز موازنتها العامة

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن ديناميكية اقتصاد دبي تعزز موازنتها العامة، وهو ما تجلى بوضوح في الخطوة التي أعلنت عنها حكومة دبي خلال الأسبوع الماضي لسداد ديون بقيمة 29 مليار درهم قبل حلول نهاية العام الجاري.

وأضافت المؤسسة أن الخطوة جاءت استنادا إلى قوة المركز المالي الذي تتمتع به دبي حالياً، وذلك في ظل تعافيها القوي من التداعيات الاقتصادية التي نجمت عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن التأثير الإيجابي للتغييرات التي أجرتها دبي في قوانينها على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأصدرت «فيتش» أمس تقريراً عن خطة سداد الديون وعن الظروف الاقتصادية الإيجابية التي أفضت إليها، وكذلك عن مدلول هذه الخطة فيما يتعلق بأداء اقتصاد دبي. وأوضحت «فيتش» في تقريرها أن موازنة دبي كانت مستقرة في العام الماضي. وذكر التقرير أن التدفق المستمر للأخبار والبيانات الاقتصادية الإيجابية يشير إلى احتمالات كبيرة لتسجيل فائض في ميزانية دبي هذا العام. وأضاف التقرير أن قدرة حكومة دبي على استغلال فوائد النمو الاقتصادي قد تعززت بفعل التغيرات التي أجرتها الحكومة على قوانينها ولوائحها المالية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فرض ضريبة المبيعات في عام 2018، وضريبة الشركات في يونيو من العام الجاري.

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