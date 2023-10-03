انطلاق «معرض الإقامة والجنسية» من خلال الاستثمار العقاري في أبوظبي 6 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر «الإقامة والجنسية 2023»، من خلال الاستثمار العقاري، في أبوظبي يومي 6-7 أكتوبر 2023.

وأعلنت شركة «دوم للمعارض» عن تنظيم فعاليات المعرض في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، حيث تهدف المنصة العالمية التي تهدف إلى إبراز الأفق الواسعة في مجال الجنسية والإقامة عالمياً.

ويعد «معرض الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار العقاري» من أبرز الفعاليات التي تقام في العاصمة أبوظبي، ويشارك في المعرض أكثر من 25 جهة عارضة.

ويجمع الحدث في دورته الثامنة نخبة من أصحاب المصلحة بما فيهم ممثلون عن الهيئات الحكومية، والمستشارون المرخصون، والوكالات الرسمية المرخصة، والهيئات القانونية، والمطورون العقاريون.

ويمكن للزوار والمهتمين زيارة المعرض والتجول في 25 جناحاً توفر البيانات وبرامج الجنسية والإقامة في الدول التالية: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، أسبانيا، اليونان، ألمانيا، بلغاريا، قبرص، البرتغال، تركيا، جزر الكايمن، انتيغوا وباربادوس، الدومينيكان، جرينادا، مالطا، مونتنيغرو «الجبل الأسود»، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوشيا، بنما، وأستراليا.

كما يتواجد خبراء في مجال التمويل والضرائب والهجرة، لمشاركة خبرتهم مع الحضور وتزويدهم بالنصائح، ولاسيما الأفراد أصحاب الدخل العالي.

كما يتضمن المعرض جناحاً خاصاً ببرنامج «المهاجر المستثمر EB-5» الذي يتيح للراغبين بالإقامة بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على الجنسية فيما بعد، سبيلاً إلى ذلك عبر الاستثمار.

وقال أرون بوز مدير المعارض لشركة دوم للمعارض: يعتبر معرض ومؤتمر الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار العقاري الأكثر أهمية للباحثين عن برامج الجنسية والإقامة في عدد من الدول، حيث يمكن للزوار والحضور الاجتماع مع الخبراء والمسؤولين عن برامج الإقامة والجنسية، واستعراض الفرص المتنوعة التي تتيحها مختلف الدول في مجال الجنسية.

وسيقام على هامش الحدث مؤتمر يسلط الضوء على برامج «الحصول على الجنسية» من اليونان، مالطا، قبرص، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الجزر الكاريبية، وتركيا. وتشهد هذه البرامج إقبالاً متزايداً نظراً إلى تزايد عدد المستثمرين الذين يهاجرون من بلدانهم لأسباب متعددة، تشمل الرغبة بالحصول على جوازات سفر تتيح لهم السفر دون الحاجة إلى تأشيرة، وضمان الاستقرار من الناحية المالية، والابتعاد عن الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، واستكشاف أسواق متنوعة حول العالم.

كما يتخلل المؤتمر نقاشات حول اتجاهات سوق العقار في دبي وأبوظبي ورؤية الابتكار والاستدامة وأنظمة التملك الحر وفوائد التأشيرة الذهبية، إضافة إلى ذلك، سيتعرف المشاركون على سبل الحصول على الجنسية المزدوجة، والتي تتيح العديد من المزايا، كإمكانية السفر دون تأشيرة، والأمن المالي، والحرية الشخصية. ويوفر المعرض الخبرات والمعارف التي تدعم عملية اتخاذ القرارات، كما يسلط المعرض الضوء على العديد من فرص الاستثمار والتمويل بما في ذلك الفرص العقارية في المنطقة وكل أنحاء العالم.

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