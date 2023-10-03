«نفط أبوظبي المحدودة - اليابان» تستهدف مزيداً من التوسع والاستثمار في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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قال تاكاهيكو شينجاي نائب المدير العام مدير دائرة التطوير لدي شركة نفط أبوظبي المحدودة – اليابان «أدوك»، أن شركته تستهدف مزيداً من التوسع والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف شينجاي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»: «نخطط لتوسيع مرافق إنتاجنا، وزيادة معدلات الاستخراج، لا سيما بعد تحقيقنا الكثير من الإنجازات وتنفيذ العديد من العمليات الناجحة في الإمارات على مدى الأعوام الخمسين الماضية».

وأوضح شينجاي أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أهم الدول بالنسبة لليابان التي تستورد جزءا كبيرا من حاجتها النفطية من الدولة.

وأشار إلى أن «أدوك» تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الوثيقة بين الإمارات واليابان من خلال مشاريعها واستثماراتها وتاريخها الطويل بقطاع النفط في الدولة لأكثر من 50 عاماً.. وذكر أن «أدوك» تعمل حالياً في مرحلة تطوير أصولها في الإمارات والمساهمة بشكل أكثر قوة في اقتصاد الدولة.

يذكر أن شركة «أدوك» كانت أول شركة يابانية قدمت إلى إمارة أبوظبي في 17 يناير 1968، وحصلت الشركة في الثاني من فبراير 2011 على اتفاقية امتياز جديدة تشمل حقول أدوك وهي نفط مبرز وأم العنبر ونيوة الغلان إضافة إلى حقل نفط حيل الجديد الذي يقع بالقرب من جزيرة مبرز وتبلغ مدة الامتياز الجديد 30 عاما اعتبارا من السادس من ديسمبر 2012.

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