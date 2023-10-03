دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجل أولى مبيعات وحدات "نخلة جبل علي"

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أولى صفقات بيع الوحدات في مشروع نخلة جبل علي التي أطلقتها نخيل 18 سبتمبر الماضي.

وتم بيع كافة وحدات المرحلة الأولى ضمن 4 سعفات من نخلة جبل علي، والتي تتضمن فلل وقطع أراض" خلال ساعات قليل، وفي ظل هذا الإقبال غير المسبوق، طرحت شركة نخيل في 27 سبتمبر مجموعة محدودة من فلل المرحلة الثانية من وحدات نخلة جبل علي للبيع ضمن سعفتين إضافيتين.

وتضمنت أولى صفقات بيع وحدات نخلة جبل علي التي يتم تسجيلها رسمياً صفقتي بيع، شملت تسجيل صفقة بيع قطعة أرض في السعفة N في نخلة جبل علي بقيمة 30.3 مليون درهم تبلغ مساحتها 13090 قدم مربع أي ما يعادل 2317 درهماً للقدم المربع. كما تم تسجيل صفقة بيع قطعة أرض أخرى في ذات السعفة بقيمة 19.4 مليون درهم تبلغ مساحتها 7374 قدم مربع أي ما يعادل 2641 درهماً للقدم المربع.

وتمتد نخلة جبل علي على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً وتحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي، وستضم عند اكتمالها سبع جزر و16 سعفة، ما يضيف واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة. وستحتضن جزيرة نخلة جبل علي أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً.

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